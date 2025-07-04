У заметке в соцсети "Х" глава МИД отметил, что сотни российских дронов и баллистических ракет полетели на украинскую столицу сразу после разговора Путина с президентом Трампом, передает 24 Канал.

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Путину пользуется нерешительностью США

По словам Андрея Сибиги, российский диктатор умышленно обстрелял Киев после телефонных переговоров с Трампом.

Путин явно демонстрирует полное пренебрежение к Соединенным Штатам и ко всем, кто призывал прекратить войну,

– заявил министр.

Он призвал немедленно ударить по Москве жесткими санкциями, а Украине предоставить все необходимые средства для самозащиты.

Сибига отметил, что ошибочные решения могут только подтолкнуть агрессора к еще большему террору.

Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно наблюдает за действиями Путина и реакцией на них. Если ему все сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал. Хватит ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу,

– говорится в сообщении главы МИД.