Новый подход сработал: Трамп, кажется, начал понимать, чего Европа хочет для Украины, – NYT

Европейские лидеры изменили подход в общении с президентом США Дональдом Трампом. На этот раз они прибегли к сочетанию лести и давления, что помогло создать импульс для вопроса введения новых санкций против России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

К теме Трамп наконец понял, что Путин не хочет заканчивать войну против Украины, – The Telegraph

Какую тактику применить европейские лидеры в отношении Трампа?

Журналисты отметили, что с тех пор как Трамп во второй раз стал президентом США, лидеры по всей Европе побудили его решительно поддержать Украину в ее борьбе против вторжения России. В последние недели некоторые из них попробовали новый подход в частных разговорах с президентом США, который, как они знают, часто хорошо реагирует на лесть.

Так, в переговорах с Трампом эти лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, похвалили американского лидера за отправку бомбардировщиков для нанесения серьезного удара по ядерной программе Ирана, сообщили два европейских чиновника, знакомые с этим вопросом.

Они сказали Трампу, что он может сделать нечто подобное в Украине – не с бомбами, а с новым пакетом санкций, направленных на разрушение экономики России. И, кажется, президент США наконец начал одобрять эту идею.

Фридрих Мерц и его коллеги во Франции, Великобритании и Италии публично заявили Трампу, что новые санкции США могут заставить президента России Владимира Путина начать серьезные переговоры о прекращении войны. Без них Путин эскалировал бы и продолжал атаки России, пытаясь прорвать оборону Украины,

– говорится в материале.

Эта эскалация, кажется, истощила терпение Трампа в отношении Путина. Она произошла после месяцев телефонных разговоров между лидерами и на фоне угасания надежд Белого дома на то, что Трамп сможет положиться на свои отношения с Путиным и давить на Украину, чтобы она договорилась о перемирии и прекращении войны.

Каким образом новые санкции могут повлиять на Россию?

Сразу после телефонного разговора с Путиным 3 июля, которую Трамп назвал неприятной, американский президент заявил, что он "очень решительно" рассматривает возможность поддержки двухпартийного законопроекта Сената, который предусматривает введение строгих санкций против стран, покупающих российскую нефть. К этим странам относятся Китай, Индия, Бразилия и даже некоторые члены Европейского Союза.

"Добыча нефти является движущей силой российской экономики и ключевым источником доходов для военной машины Путина. Западные лидеры пытаются подавить эти доходы с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, в частности с помощью санкций. Им это не удалось так хорошо, как они надеялись", – пишут журналисты.

Некоторые аналитики предполагают, что законопроект, если он будет одобрен, может иметь гораздо большее влияние, чем любые ранее введенные санкции против России.

Экономические последствия законопроекта являются поразительными и масштабными,

– сказал Бен Харрис, вице-президент и директор Программы экономических исследований Брукингского института.

По словам эксперта, есть только три правдоподобные результаты этих санкций: отступление российских войск, обвал на мировых энергетических рынках или мировая рецессия из-за спада в мировой торговле. По словам Харриса, по этой причине законопроект следует считать одновременно смелым и рискованным.

Но другие аналитики предупреждают, что может понадобиться время, чтобы санкции, предусмотренные законопроектом, ударили по России настолько сильно, чтобы вынудить Путина к переговорам, и что Трамп может не выполнить многие из этих торгово-экономических ограничений.

Интересно, что российские чиновники, кажется, все же немного обеспокоены перспективой поддержки Дональдом Трампом нового пакета санкций. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил сенаторов в попытке "подорвать основу для нормального взаимодействия между Соединенными Штатами и Россией", а также заявив, что американцы принимают шаги, которые будут "вредными для самих США".

Когда Трамп может принять новый пакет санкций?

Дональд Трамп заявил журналистам, что у него "в голове" есть срок, когда он может поддержать новые санкции, и предположил, что законодатели в конце концов последуют его примеру. Государственный секретарь Марко Рубио сообщил журналистам, что администрация работает с законодателями над формированием законопроекта.

В течение последних недель сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь работали над тем, чтобы сделать свой проект закона более приемлемым для Трампа. В то же время президент США все больше разочаровывался в Путине.

Теперь сенаторы планируют предоставить Трампу широкие полномочия в определении того, как и когда применять финансовые санкции к России, среди других изменений в законопроект.

В то же время европейские лидеры продолжают давить на Дональда Трампа по этому вопросу как публично, так и частным образом. Союзники Украины отметили, что строгие санкции со стороны Соединенных Штатов создадут рычаги влияния на Россию, которые не сможет воплотить ни одна другая страна.

После встречи НАТО в Нидерландах в конце прошлого месяца Мерц заявил, что он еще раз сказал Трампу, что он имеет лучшие возможности помочь Украине. Он сказал, что призвал американского лидера воспользоваться импульсом от военных ударов США по Ирану, "не в военном плане, а с точки зрения торговой политики".