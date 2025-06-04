"На случай необходимости": Трамп оставил санкции против России в своем арсенале, – Белый дом

Американский лидер Дональд Трамп все еще может ввести санкции против России. Политик оставил такого рода меры в своем арсенале "на случай необходимости".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

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Трамп и санкции против России

Журналист спросила у пресс-секретаря Белого дома, поддерживает ли глава США Трамп законопроект о санкциях против страны-агрессора России, который внес в Конгресс сенатор Линдси Грэм.

Послушайте, президент высказался по поводу своей позиции относительно санкций против России. Он разумно оставил это как инструмент в своем арсенале на случай необходимости. Но я думаю, что Сенат и все в Капитолии уважают президента как главнокомандующего не без причины,

– сказала Ливитт.

Кроме этого, она напомнила, что в понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Это, по ее словам, произошло по инициативе президента США.

"Таким образом, он готов применить санкции, если это будет необходимо. Сенат и Капитолий понимают, что президент является главнокомандующим и руководит внешней политикой Соединенных Штатов, как и положено", – добавила Ливитт.