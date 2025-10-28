США принудят Путина к переговорам: Трамп готовит новые санкции против России
- Президент США Дональд Трамп введет новые жесткие санкции против России, которые должны заставить Владимира Путина к переговорам для завершения войны в Украине.
- Заметим, что введение санкций против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" стало первым крупным пакетом финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.
Президент США Дональд Трамп введет новые жесткие санкции против России. Они заставят российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры для завершения войны в Украине.
Такое мнение высказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Для Путина это смерть, – аналитик назвал действенный способ давления на Россию
Что сказал Уитакер о санкциях против России?
По словам Уитакера, Трамп будет обеспечивать соблюдение новых жестких нефтяных санкций против России, чтобы заставить Путина перейти к переговорам о прекращении войны.
Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их соблюдение,
– заявил он.
Заметим, что министерство финансов США на прошлой неделе ввело санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Это был первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.
Уитакер надеется, что это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец войне в Украине или по крайней мере заключить перемирие.
После введения санкций цены на нефть прыгнули. Однако реакция рынка была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько серьезно Соединенные Штаты будут применять новые меры против России.
Однако, по мнению посла США в НАТО, это только начало. По словам Уитакера, Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других.
Санкции против России: коротко о главном
22 октября США объявили о введении новых санкций против российских нефтяных компаний, в частности, против таких гигантов, как "Роснефть" и "Лукойл". Путин заявил, что это попытка оказать давление на Россию и дал понять, что такие ограничения не заставят Москву идти на уступки Вашингтону.
Однако после введения санкций "Лукойл" вынужден продавать свои международные активы из-за невозможности рассчитываться в долларах за нефть. Покупатели, которые не находятся под санкциями, смогут получить активы со значительными скидками, что ослабляет позиции России.
Кроме этого, американские санкции могут сократить экспорт российской нефти на 50%, что приведет к потерям доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц.
Доктор экономических наук Игорь Липсиц в интервью 24 Каналу рассказал, что правительство должно заняться тем, чтобы американский и европейский бизнес действительно боялся сотрудничать с Россией. Сейчас этого, по его словам, не происходит.