США принудят Путина к переговорам: Трамп готовит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп введет новые жесткие санкции против России. Они заставят российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры для завершения войны в Украине.

Такое мнение высказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что сказал Уитакер о санкциях против России?

По словам Уитакера, Трамп будет обеспечивать соблюдение новых жестких нефтяных санкций против России, чтобы заставить Путина перейти к переговорам о прекращении войны.

Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их соблюдение,

– заявил он.

Заметим, что министерство финансов США на прошлой неделе ввело санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Это был первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

Уитакер надеется, что это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец войне в Украине или по крайней мере заключить перемирие.

После введения санкций цены на нефть прыгнули. Однако реакция рынка была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько серьезно Соединенные Штаты будут применять новые меры против России.

Однако, по мнению посла США в НАТО, это только начало. По словам Уитакера, Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других.

