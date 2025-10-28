Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что такие действия Трампа действительно ударяют по России и заставят Кремль идти на определенные шаги.
Чего боится Путин?
Аналитик не исключает, что до 21 ноября американский президент может отменить эти санкции, на это надеются в Москве. Клочок напомнил слова Трампа, который сказал, что не думает, что эти санкции будут длиться долго.
Одновременно с этим есть угрожающая для Кремля тенденция, что настроения в Белом доме действительно изменились и не в пользу России. Клочок отметил, что ряд западных СМИ сегодня пишет о том, что наступила пауза в закупках российской нефти несколькими индийскими и китайскими компаниями.
Я думаю, что Китай может взять паузу в приобретении российской нефти. Поэтому не стоит эти санкции недооценивать. Сегодня единственный механизм давления на Россию – это санкции. Оружие важно, но санкции важнее,
– убежден Клочок.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" обратил внимание на то, как вел себя Путин во время недавней встречи с президентом Азербайджана Алиевым. Глава Кремля извинился за сбитый самолет Azerbaijan Airlines.
Как отметил Клочок, он это сделал по одной простой причине, потому что боится потерять высокорентабельный газовый рынок в Европе. Европейцы остаются крупнейшими покупателями российского газа. Это, как подчеркнул аналитик, парадоксально в условиях четвертого года широкомасштабной войны.
Если в дальнейшем санкции в отношении России будут усиливаться, а сейчас именно такая риторика и наблюдается, то для Путина – это смерть. Потому что если война закончится, то мы же все понимаем, он не будет жить. Будет назначен виновный за всю эту историю,
– подчеркнул Клочок.
Он выразил уверенность в том, что американские санкции могут заставить Россию идти на уступки. Однако Клочок еще раз напомнил, что не только США должны давить на страну-агрессора, а и Европа должна отказаться от приобретения российского сжиженного и природного (трубного) газа.
Санкции против России: какие последствия есть, чего ожидать?
Нефтяная группа "Лукойл", которая попала под новые американские санкции, объявила о планах продать свои международные активы. В компании официально заявили, что это делается из-за введения ряда ограничительных мер в отношении нее и ее дочерних фирм.
Россия почувствует на себе эффект от новых санкций в течение двух-трех месяцев. Такой прогноз дал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что экспорт нефти для страны-агрессора является основным источником доходов. Он уверен, что Россия будет искать новые рынки, но это займет определенный период.
В связи с санкционными ограничениями со стороны США танкерные компании Греции отказываются сотрудничать с россиянами. На них приходится треть перевозок российской нефти, которая направляется на экспорт из западных портов.
Президент Украины Зеленский заявил, что решение Трампа ввести санкции против страны-агрессора на 57% повлияет на экспорт нефти России и сократит для нее бенефиты почти на 5 миллиардов долларов ежемесячно.