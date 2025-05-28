Трамп объяснил, что его сдерживает от введения новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему воздерживается от введения новых санкций против России. По его словам, он не хочет навредить возможному заключению мирного соглашения с Украиной.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа во время церемонии принятия присяги прокурора США округа Колумбия в среду, 28 мая.

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Что останавливает Трампа от наложения новых санкций на Россию

Журналисты поинтересовались у Трампа о том, что его удерживает от наложения новых санкций на Россию. Американский лидер ответил, что не хочет "навредить" заключению потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией.

Только то, что, если я думаю, что близок к заключению соглашения, я не хочу все испортить. Я гораздо жестче, чем люди, о которых вы говорите, но вы должны знать, когда это использовать. Если я думаю, что это навредит сделке,

– заявил Трамп.

Кроме того, Трамп снова подчеркнул, что "это не его война", а ответственность бывшего президента США Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

"Я ввязался (в урегулирование войны России против Украины – 24 Канал) только чтобы увидеть, могу ли я это остановить, спасти 5 000 жизней в неделю и много денег. Но деньги не так важны", – добавил американский лидер.

К слову, в Госдепе США заявили, что США готовы оказать максимальное давление на Россию. При необходимости Соединенные Штаты готовы ввести "экстремальные" санкции против страны-агрессора.