Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс в эфире Fox News.

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Готовы ли США усилить давление на Россию

Брюс заявила, что США готовы быстро усилить давление на Россию, если это будет необходимо. Комментируя инициативу Сената о введении "экстремальных" санкций, она отметила, что сам законопроект, независимо от дальнейших действий сенаторов, уже является "сигналом о готовности США действовать".

Это тот законопроект, который, независимо от того, что может сделать Сенат, сигнализирует о том, что мы готовы действовать быстро, что Америка готова оказать максимальное давление, если хотите, на Россию. И у президента в его ящике с инструментами много инструментов. Он явно человек, который имеет конечную цель, и он намерен ее достичь. Путин это понимает,

– подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.

По ее мнению, вскоре это также поймет и российский народ.

К слову, СМИ подсчитали, что интенсивность российских атак по Украине снизилась в 6 раз. Это произошло после того, как Трамп пригрозил России санкциями.