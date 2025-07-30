Дональд Трамп пригрозил России ввести финансовые санкции из-за войны в Украине в течение 10 дней. Однако уже впоследствии президент США усомнился, сработает ли такая стратегия вообще.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему санкции против России могут не сработать?

По словам журналистов, Дональд Трамп уже признал, что санкции против России могут не сработать.

Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин, – 24 Канала), очевидно, вероятно, хочет продолжать войну. Но мы введем тарифы и разные другие вещи. Может, это подействует, а может, и нет,

– сказал президент США.

В NYT напомнили, что Трамп неоднократно угрожал наказать Россию за ее эскалацию в Украине, но пока не выполнил ни одного из обещаний. Его последняя угроза экономических ограничений, как он сам признал, может оказаться безрезультатной.

Санкции, касающиеся энергетического сектора России и его клиентов, как это предусматривал законопроект Сената, ударили бы по Москве значительно сильнее, чем тарифы на те немногочисленные товары, которые Россия поставляет в США.

Однако лидеры республиканцев отказались от своих планов голосовать за этот законопроект после того, как Трамп пригрозил действовать самостоятельно.

По словам журналистов, мало что свидетельствует о том, что ультиматум Трампа изменит мнение Путина о войне. Все потому, что глава Кремля не планирует отступать от своей "исторической миссии" – вернуть Украину под контроль России. К тому же сейчас, когда российские войска ведут наступление на фронте, Путин убежден, что он имеет преимущество на поле боя.