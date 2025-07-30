Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чому санкції проти Росії можуть не спрацювати?

За словами журналістів, Дональд Трамп вже визнав, що санкції проти Росії можуть не спрацювати.

Я не знаю, чи вплине це на Росію, бо він (Путін, – 24 Канала), очевидно, ймовірно, хоче продовжувати війну. Але ми введемо тарифи та різні інші речі. Може, це подіє, а може, й ні,

– сказав президент США.

У NYT нагадали, що Трамп неодноразово погрожував покарати Росію за її ескалацію в Україні, але поки що не виконав жодної з обіцянок. Його остання погроза економічних обмежень, як він сам визнав, може виявитися безрезультатною.

Санкції, що стосуються енергетичного сектору Росії та його клієнтів, як це передбачав законопроєкт Сенату, вдарили б по Москві значно сильніше, ніж тарифи на ті нечисленні товари, які Росія постачає в США.

Однак лідери республіканців відмовилися від своїх планів голосувати за цей законопроєкт після того, як Трамп пригрозив діяти самостійно.

За словами журналістів, мало що свідчить про те, що ультиматум Трампа змінить думку Путіна щодо війни. Все через те, що очільник Кремля не планує відступати від своєї "історичної місії" – повернути Україну під контроль Росії. До того ж зараз, коли російські війська ведуть наступ на фронті, Путін переконаний, що він має перевагу на полі бою.