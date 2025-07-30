На його думку, Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар Суспільному.

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Як це пояснив Блюменталь?

Річард Блюменталь підтримав дії американського президента Дональда Трампа та виступив за посилення обмежень.

Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Все що робить президент – в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%,

– заявив він.

Сенатор сказав, що хоче "скористатися моментом", аби проголосувати за відповідний документ. За його словами, наразі у Сенаті вже є 85 прихильників законопроєкту, і є можливість набрати 90 голосів.

"Голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом", – вважає він.

На його думку, це потрібно ухвалити, щоб продемонструвати виконання зобов'язань перед Україною. Сенатор вважає, що цей законопроєкт допоможе "зупинити війну" і Володимир Путін "має це зрозуміти".

До слова, сенатори-республіканці підтримують новий підхід президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до Росії, оскільки, на їхню думку, Володимира Путіна можна примусити до миру лише шляхом тиску.