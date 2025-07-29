Зокрема, нещодавнє скорочення дедлайну щодо ультиматуму американського президента підтримав сенатор Джон Кеннеді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як республіканці реагують на підхід Трампа?

Сенатор-республіканець, коментуючи дії Дональда Трампа, порівняв контакти з Володимиром Путіним із "годуванням акули з руки". Він назвав диктатора "м’ясником" не лише українців, а й власного народу, і що він має "кров під нігтями".

Путін розуміє лише силу. З ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб змусити його до переговорів – змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції,

– заявив Джон Кеннеді.

На його думку, Путін зневажливо ставиться до США та Дональда Трампа, а також часто бреше. Водночас сенатор Берні Морено наголосив, що Путін "скоро дізнається", що з Трампом не вийде грати в ігри, бо це не Джо Байден.

Водночас сенатор Джеймс Ріш повідомив, що мав особисту розмову з Дональдом Трампом щодо ситуації. За його словами, президент США розчарований діями Путіна, однак у Вашингтоні сподіваються на зміни найближчим часом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером оголосив про новий крайній термін для Володимира Путіна для укладення мирної угоди, який закінчиться через "10 – 12 днів".