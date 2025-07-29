В частности, недавнее сокращение дедлайна по ультиматуму американского президента поддержал сенатор Джон Кеннеди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как республиканцы реагируют на подход Трампа?

Сенатор-республиканец, комментируя действия Дональда Трампа, сравнил контакты с Владимиром Путиным с "кормлением акулы с руки". Он назвал диктатора "мясником" не только украинцев, но и собственного народа, и что он имеет "кровь под ногтями".

Путин понимает только силу. С ним невозможно найти общий язык. Единственный способ заставить его к переговорам – заставить голодать его военную машину. Мы должны ударить по его бюджету, остановив продажу российской нефти через вторичные санкции,

– заявил Джон Кеннеди.

По его мнению, Путин пренебрежительно относится к США и Дональду Трампу, а также часто врет. В то же время сенатор Берни Морено отметил, что Путин "скоро узнает", что с Трампом не получится играть в игры, потому что это не Джо Байден.

В то же время сенатор Джеймс Риш сообщил, что имел личный разговор с Дональдом Трампом по ситуации. По его словам, президент США разочарован действиями Путина, однако в Вашингтоне надеются на изменения в ближайшее время.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером объявил о новом крайнем сроке для Владимира Путина для заключения мирного соглашения, который закончится через "10 – 12 дней".