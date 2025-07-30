По его мнению, Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий Общественному.

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Как это объяснил Блюменталь?

Ричард Блюменталь поддержал действия американского президента Дональда Трампа и выступил за усиление ограничений.

Я согласен, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени и нам надо ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент – в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%,

– заявил он.

Сенатор сказал, что хочет "воспользоваться моментом", чтобы проголосовать за соответствующий документ. По его словам, сейчас в Сенате уже есть 85 сторонников законопроекта, и есть возможность набрать 90 голосов.

"Голосование вполне достижимая и необходимая цель. Самое время для действия, не только через исполнительный приказ президента, но и через законодательную инициативу, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом", – считает он.

По его мнению, это нужно принять, чтобы продемонстрировать выполнение обязательств перед Украиной. Сенатор считает, что этот законопроект поможет "остановить войну" и Владимир Путин "должен это понять".

К слову, сенаторы-республиканцы поддерживают новый подход президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к России, поскольку, по их мнению, Владимира Путина можно принудить к миру только путем давления.