После исторической встречи Трампа и Ахмеда аш-Шараа США ослабили санкции для Сирии

После встречи Дональда Трампа с Ахмедом аль-Шараа 10 ноября США объявили о временном ослаблении санкций для Сирии. Министерство финансов на 180 дней приостановило часть ограничений "Закона Цезаря".

24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему ослабили санкции для Сирии?

В понедельник, 10 ноября, министерство финансов США сообщило, что временно ослабляет ограничения против Сирии. Действие части санкций, предусмотренных "Законом Цезаря", приостановлено на 180 дней.

Справка. "Закон Цезаря" – современный американский закон о защите гражданских в Сирии. Он предусматривает санкции против людей и структур, которые способствуют сирийскому режиму.

Речь идет об операциях, не связанных с Россией, Ираном и представителями предыдущей власти, включая Башара Асада.

В ведомстве напомнили, что предыдущее решение об отказе от санкций было принято 23 мая. Новый документ заменяет его.

В ведомстве отмечают, что приостановление санкций якобы будет способствовать экономическому восстановлению Сирии. США ожидают, что это улучшит благосостояние населения, в частности этнических и религиозных меньшинств, а также повлияет на борьбу с терроризмом.

Что известно о предыдущих решениях Трампа?