Після історичної зустрічі Трампа та Ахмеда аш-Шараа США послабили санкції для Сирії
- США тимчасово послабили санкції для Сирії на 180 днів після зустрічі Трампа з Ахмедом аш-Шараа.
- Зняття обмежень нібито має сприяти економічному відновленню Сирії та покращенню добробуту населення.
Після зустрічі Дональда Трампа з Ахмедом аль-Шараа 10 листопада США оголосили про тимчасове послаблення санкцій для Сирії. Міністерство фінансів на 180 днів призупинило частину обмежень "Закону Цезаря".
Чому послабили санкції для Сирії?
У понеділок, 10 листопада, міністерство фінансів США повідомило, що тимчасово послаблює обмеження проти Сирії. Дія частини санкцій, передбачених "Законом Цезаря", призупинена на 180 днів.
Довідка. "Закон Цезаря" – сучасний американський закон про захист цивільних у Сирії. Він передбачає санкції проти людей та структур, які сприяють сирійському режиму.
Йдеться про операції, що не пов'язані з Росією, Іраном та представниками попередньої влади, включно з Башаром Асадом.
У відомстві нагадали, що попереднє рішення про відмову від санкцій було ухвалене 23 травня. Новий документ замінює його.
У відомстві зазначають, що призупинення санкцій нібито буде сприяти економічному відновленню Сирії. США очікують, що це покращить добробут населення, зокрема етнічних і релігійних меншин, а також вплине на боротьбу з тероризмом.
Що відомо про попередні рішення Трампа?
Раніше повідомлялось, що минулий указ Трампа скасовує більшість санкцій щодо Сирії, окрім тих, що пов'язані з Башаром Асадом, його оточенням, наркоторговцями, використанням хімічної зброї, ІДІЛ та її структур, а також іранськими проксі.
У Білому домі нагадали, що 13 травня Трамп заявив про скасування санкцій, пояснивши рішення бажанням "надати Сирії шанс на велич".