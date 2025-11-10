Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Тепер усе залежить від США: як змінюється ціна нафти зараз

Чому послабили санкції для Сирії?

У понеділок, 10 листопада, міністерство фінансів США повідомило, що тимчасово послаблює обмеження проти Сирії. Дія частини санкцій, передбачених "Законом Цезаря", призупинена на 180 днів.

Довідка. "Закон Цезаря" – сучасний американський закон про захист цивільних у Сирії. Він передбачає санкції проти людей та структур, які сприяють сирійському режиму.

Йдеться про операції, що не пов'язані з Росією, Іраном та представниками попередньої влади, включно з Башаром Асадом.

У відомстві нагадали, що попереднє рішення про відмову від санкцій було ухвалене 23 травня. Новий документ замінює його.

У відомстві зазначають, що призупинення санкцій нібито буде сприяти економічному відновленню Сирії. США очікують, що це покращить добробут населення, зокрема етнічних і релігійних меншин, а також вплине на боротьбу з тероризмом.

Що відомо про попередні рішення Трампа?