Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Теперь все зависит от США: как меняется цена нефти сейчас
Почему ослабили санкции для Сирии?
В понедельник, 10 ноября, министерство финансов США сообщило, что временно ослабляет ограничения против Сирии. Действие части санкций, предусмотренных "Законом Цезаря", приостановлено на 180 дней.
Справка. "Закон Цезаря" – современный американский закон о защите гражданских в Сирии. Он предусматривает санкции против людей и структур, которые способствуют сирийскому режиму.
Речь идет об операциях, не связанных с Россией, Ираном и представителями предыдущей власти, включая Башара Асада.
В ведомстве напомнили, что предыдущее решение об отказе от санкций было принято 23 мая. Новый документ заменяет его.
В ведомстве отмечают, что приостановление санкций якобы будет способствовать экономическому восстановлению Сирии. США ожидают, что это улучшит благосостояние населения, в частности этнических и религиозных меньшинств, а также повлияет на борьбу с терроризмом.
Что известно о предыдущих решениях Трампа?
Ранее сообщалось, что прошлый указ Трампа отменяет большинство санкций по Сирии, кроме тех, что связаны с Башаром Асадом, его окружением, наркоторговцами, использованием химического оружия, ИГИЛ и ее структур, а также иранскими прокси.
В Белом доме напомнили, что 13 мая Трамп заявил об отмене санкций, объяснив решение желанием "предоставить Сирии шанс на величие".