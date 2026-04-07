Почему Трамп снимает санкции с режима Лукашенко, но Европа не имеет права отказаться от давления на Беларусь

Заигрывание Трампа с режимом белорусского диктатора Лукашенко не оставляет пространства для двусмысленных трактовок. Мы наблюдаем не отдельные дипломатические эпизоды, а формирование целенаправленной тенденции – постепенного смягчения санкционного режима в отношении сателлита Путина.

Эта история также большой стресс-тест для европейского единства, которое действующая администрация Белого дома старательно и настойчиво испытывает уже второй год.

24 Канал рассказывает, почему Трамп "полюбил" Лукашенко и почему Европе категорически не рекомендуется делать то же самое.

Что скрывается за приглашением Лукашенко в США?

30 марта президента США Трамп в своей соцсети "Правда" сообщил детали относительно очередного эпизода нормализации белорусского диктатора Александра Лукашенко.

На прошлой неделе мой посланник в Беларуси Джон Коул после переговоров с высокопоставленным лицом, президентом Александром Лукашенко, добился освобождения еще 250 политических заключенных! Таким образом, общее количество заключенных, которых президент Лукашенко великодушно освободил с мая прошлого года, превысило 500 человек. Я хотел бы выразить самую искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ Президенту за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!,

– написал Трамп.

Напомним, что "достопочтенного" ждал Трамп и ранее, настойчиво приглашая Лукашенко в США. Вот только у "президента" не получилось. Потому что ему уже почти 20 лет запрещен въезд в США, он находится под санкциями, против него ведутся многочисленные расследования, в частности, на уровне МУС (но пока без ордера на арест).

Более того, США, где президентом работает Трамп, не признают Лукашенко президентом, начиная с 2020 года. Но это, к сожалению, не останавливает Трампа, чтобы он, словно той "божьей росой" из поговорки, прославлял Лукашенко и вел с ним дела.

Почему так? На этот вопрос есть несколько ответов.

Первый – Трамп уважает и почитает диктаторов, а Лукашенко – типичный диктатор и правит в Беларуси уже дольше Путина.

Вторая, у Лукашенко в заложниках остается более 1000 политзаключенных. Да, он освободил 500 человек во время договоренностей с Трампом, но ему ничего не мешает набрать новых пленников под любыми предлогом.

Третий ответ – у Лукашенко есть на руках и другие карты. Не только заложники, но и поташ, то есть белорусский калий (химическая формула – K2CO3 или калий углекислый, – 24 Канал). Сейчас Беларусь обеспечивает 15,9% мирового производства (12,1 миллиона тонн), а вместе с Россией (16,6 миллиона тонн) они контролируют более трети мирового рынка – около 22 миллиона тонн из общих 73.

Как на ситуацию с Лукашенко влияет война США с Ираном?

Ситуация осложняется логистическим коллапсом, который спровоцировал Трамп, напав вместе с Израилем на Иран. Потому что блокада Ормуза – не только о нефти и СПГ. Нарушение судоходства через Ормузский пролив – это также и об удобрениях, потому что через него транспортируется около 20 – 30% мирового экспорта удобрений и 50% мировых поставок серы.

Вообще мировой рынок удобрений переживает серьезное давление: из-за войны на Ближнем Востоке и прекращения экспорта из Китая цены подскочили на 33%.

И все это ставит под угрозу продовольственную безопасность мира, делает калий стратегическим продуктом и дает его распорядителям, на языке Трампа, "фулл-хаус", если не "роял-флеш".

Это действительно так, потому что сейчас посевная, а США и любимые фермеры Трампа зависят от импортного калия на 92% (по данным 2025, в основном это канадский поташ, но к нему у Трампа нет такой любви, поэтому приходится думать о Лукашенко).

Поэтому Трампу приходится делать Лукашенко то же, что, по его словам, сейчас вынужден делать Трампу правитель Саудовской Аравии Бин Салман, то есть "целовать в задницу". Лукашенко в этом себе не отказывает и очевидно этим процессом наслаждается.

К чему может привести нормализация Лукашенко?

А тем временем США в этой стратегии все дальше заходят в тупик. Почему? Потому что сейчас калий соединился с белорусскими заложниками и гуманитарная проблематика начинает рассматриваться в одном пакете с экономическими интересами.

Похоже, сейчас за фразу из голливудских боевиков "мы не ведем переговоров с террористами" теперь вообще могут уволить из Госдепа. Более того, этого даже не стесняются.

Показательно, что даже сами участники переговорного процесса прямо указывают на масштаб обсуждаемых вопросов. 18 марта 2026 года спецпредставитель США Джон Коул провел в Литве встречи с премьером Ингой Ругинене и депутатами Сейма, после чего евродепутат Пятрас Гражулис открыто заявил о факте "торгов".

Мы действительно коснулись всех актуальных тем: и калийные удобрения, и транзит, и Капчяместский полигон (будущий военный объект вооруженных сил Литвы на территории так называемого "Сувальского коридора", – 24 Канал), и вопрос о фурах, и вопрос о политических заключенных,

– господин Пятрас Гражулис комментирует переговоры с эмиссаром Трампа.

История с Лукашенко имеет и другое измерение. Если с диктатором такие ретивые американцы, то что теперь мешает Европе иметь с ним дело? И это уже прямой удар по ЕС, потому что санкции против диктатора введены на уровне Евросоюза. Зато США своей легитимизацией Лукашенко и посредничеством в отношениях Вильнюса и Минска подкладывают мину замедленного действия под целый институт.

Такая постановка вопроса демонстрирует опасную связку: санкции начинают восприниматься как инструмент обмена, а не как средство системного давления. И если это работает в отношении Лукашенко, то почему не может работать в отношении Путина? Разве не это является "духом Анкориджа"? К сожалению, именно это происходит сейчас.

Напомним, что 19 марта 2026 года, после переговоров Лукашенко с Коулом, было освобождено 250 политзаключенных. В ответ США сняли введенные в 2021 году санкции с "Белинвестбанка", "Банка развития Беларуси," Министерства финансов, а также исключили из списков "Беларуськалий" и Белорусскую калийную компанию.

23 марта режим Лукашенко разрешил литовским фурам покинуть территорию страны.

27 марта Джон Коул прямо заявил: белорусские удобрения, с которых США сняли санкции, "должны поставляться покупателям, в том числе США, через литовскую территорию".

30 марта председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис Авулис призвал Литву возобновить транзит, предлагая "сохранить ценностную позицию, но в то же время более прагматично относиться к ситуации".

Какие последствия "трамповой оттепели"?

За этой "оттепелью" стоит циничная модель: только в 2024 году экспорт удобрений принес Минску более 1 миллиарда долларов. Лукашенко фактически получает сигнал, что может безнаказанно управлять трафиком заложников – сначала репрессировать, а затем "продавать" их частями, конвертируя человеческие жизни в финансовые дивиденды.

Освобождение нескольких сотен человек на фоне сохранения репрессивной модели – это не гуманитарный прорыв, а тактическое решение для пополнения бюджета диктатуры.

Такой подход открывает путь к системному размыванию санкционного режима во всем ЕС. Если Литва пойдет на этот шаг, другие государства тоже начнут искать исключения ради экономической выгоды. Как известно, фермеры – едва ли не самые ярые лоббисты в ЕС, и если они захотят снизить пошлины на белорусский калий (сейчас они составляют 40 – 45 евро за тонну, но должны вырасти до 350 евро до 2028 года, – 24 Канал), то кто первый скажет "нет"?

Но санкционная политика имеет смысл только тогда, когда она является последовательной. Отступление от этой линии в белорусском вопросе будет означать не прагматизм, а потерю стратегической четкости и отказ от собственной стратегии под влиянием рыночной конъюнктуры.

Любые решения по смягчению должны быть жестко привязаны к системным изменениям: полному прекращению репрессий и освобождению всех политических заключенных без исключения. Без этого даже частичное снятие ограничений будет восприниматься как слабость Европы и финансирование необратимых преступлений режима. Санкции – это один из немногих реальных инструментов влияния, и их ослабление сегодня будет работать не на стабильность, а на сохранение проблемы на годы вперед.

Именно о том, что санкции не могут быть предметом торга, говорили представители белорусской оппозиции в изгнании. 30 марта Светлана Тихановская во время круглого стола в Сейме Литвы подчеркнула необходимость усиливать давление, напомнив, что "Лукашенко не раз обманывал Литву, Польшу и Евросоюз и сделает это снова".

Но услышали ли ее в Брюсселе?