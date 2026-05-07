Бывшего президента Франции Николя Саркози досрочно освободили из тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози досрочно вышел на свободу по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года.

Об этом сообщает RTL.

Как Саркози смог выйти из тюрьмы?

Суд в Париже согласовал изменение режима отбывания наказания для экс-президента. С четверга, 7 мая, Саркози находится на свободе в рамках условно-досрочного освобождения.

Согласно решению суда, политика освободили от обязанности носить электронный браслет. Одним из ключевых аргументов для смягчения условий стал его возраст.

Адвокаты Саркози пока не комментируют решение суда и завершение отбывания наказания.

Перед этим экс-президент отказался обжаловать решение суда об объединении сроков наказания по нескольким уголовным делам. Ранее он пытался добиться сочетания приговоров, однако французское правосудие отказало в этом ходатайстве.

В частности, в марте 2026 года суд не позволил Саркози объединить наказание по делу Bygmalion с приговором по так называемому "делу Поля Бисмута", связанной с незаконным прослушиванием.

