Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и еще трех стран
- Иран подал иск в Международный суд ООН, оспаривая решение ИКАО по трагедии с самолетом МАУ, сбитым в 2020 году, против Украины, Великобритании, Канады и Швеции.
- Иран утверждает, что ИКАО превысила свои полномочия, требует исключить Великобританию из процесса и признать решение ИКАО юридически недействительным.
- Иск базируется на положениях Чикагской конвенции 1944 года и Устава Международного суда ООН.
- Напомним, в результате сбивания самолета рейса PS752 погибли все 176 человек на борту.
Иран обратился в Международный суд ООН с требованием признать недействительным решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) от 17 марта по трагедии с самолетом МАУ, сбитым над Ираном в 2020 году. Иск подан против Украины, Великобритании, Канады и Швеции.
Тегеран заявляет, что решение ИКАО выходит за пределы ее полномочий, а также ставит под сомнение участие Великобритании в деле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз суда.
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Иран оспаривает решение суда по авиакатастрофе самолета МАУ
Как сообщается в пресс-релизе суда, Тегеран утверждает, что ИКАО вышла за пределы своих полномочий, а сама процедура голосования якобы была проведена с нарушением, ведь два отдельных вопроса были объединены в один. Также Иран настаивает на исключении Великобритании из процесса, указывая на ее якобы необоснованное участие.
В своем обращении Иран просит суд:
- признать, что ИКАО не имеет юрисдикции в этом деле;
- исключить Великобританию из процесса;
- отменить решение Совета ИКАО как юридически недействительное.
Основанием иска стали положения статьи 84 Чикагской конвенции 1944 года и статьи 36 и 37 Устава Международного суда ООН.
Напомним, 8 января 2020 года Иранские силы ПВО сбили самолет рейса PS752 авиакомпании МАУ, в результате чего погибли все 176 человек на борту.