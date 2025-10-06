Меньше месяца занимал должность: премьер Франции Лекорню подал в отставку
- Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку менее чем через месяц в должности, вероятно из-за критики со стороны оппозиции и правых сил.
- Лекорню – седьмой премьер за время президентства Макрона.
Во Франции 6 октября новый премьер-министр Себастьян Лекорню подал в отставку. На посту он пробыл менее месяца.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFM TV.
Почему Лекорню решил уйти с должности?
В понедельник, 6 октября, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку. Президент Эмманюэль Макрон принял заявление. Лекорню занимал должность с 9 сентября.
Как пишет издание, его правительство сразу после презентации подверглось критике со стороны оппозиции и правых политических сил. Вероятно поэтому премьер решил уйти в отставку.
Как сообщается, на вторник, 7 октября, было запланировано выступление французского премьера с общеполитическим заявлением перед Национальным собранием.
Что известно о назначении Макрона?
9 сентября Франсуа Байру подал в отставку, после чего на должность премьер-министра Франции был назначен Себастьян Лекорню.
Лекорню, бывший министр обороны предыдущего правительства, стал пятым премьер-министром Франции за последние два года. Двое его предшественников были отстранены из-за попыток принять бюджеты, резко сокращающие дефицит, который является крупнейшим в еврозоне.
Себастьян Лекорню – уже седьмой руководитель правительства за время президентства Макрона. Лидер Франции повторил рекорд Франсуа Миттерана, который также работал с семью премьерами.