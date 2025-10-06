Укр Рус
6 жовтня, 12:01
Новий прем'єр Франції Лекорню подав у відставку

Дарія Черниш
Основні тези
  • Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку менш ніж через місяць на посаді, імовірно через критику з боку опозиції та правих сил.
  • Лекорню – сьомий прем'єр за час президентства Макрона.

У Франції 6 жовтня новий прем'єр-міністр Себастьян Лекорню подав у відставку. На посаді він пробув менш ніж місяць.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFM TV.

Чому Лекорню вирішив піти з посади?

У понеділок, 6 жовтня, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку. Президент Емманюель Макрон прийняв заяву. Лекорню обіймав посаду з 9 вересня.

Як пише видання, його уряд одразу після презентації зазнав критики з боку опозиції та правих політичних сил. Ймовірно через це прем'єр вирішив піти у відставку.

Як повідомляється, на вівторок, 7 жовтня, був запланований виступ французького прем'єра із загальнополітичною заявою перед Національними зборами.

Що відомо про призначення Макрона?

  • 9 вересня Франсуа Байру подав у відставку, після чого на посаду прем'єр-міністра Франції було призначено Себастьяна Лекорню.

  • Лекорню, колишній міністр оборони попереднього уряду, став п'ятим прем'єр-міністром Франції за останні два роки. Двоє його попередників були усунені через спроби ухвалити бюджети, що різко скорочували дефіцит, який є найбільшим у єврозоні.

  • Себастьян Лекорню – вже сьомий керівник уряду за час президентства Макрона. Лідер Франції повторив рекорд Франсуа Міттерана, який також працював із сімома прем'єрами.