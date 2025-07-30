Директор ФБР Кэш Патель нашел десятки документов с грифом "секретно" о связях Трампа с Россией. Файлы хранились в мешках в комнате для уничтожения конфиденциальных материалов.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственные анонимные источники, передает 24 Канал.

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Документы прятали в мешках для сжигания

Директор ФБР Кэш Патель передал в Сенат десятки секретных документов о деле против Дональда Трампа. Как сообщает издание, эти материалы обнаружили в специальных мешках для сжигания, которые используют для уничтожения сверхсекретной информации. Мешки с документами нашли в тайной комнате.

По словам источников, в мешках были тысячи файлов, в частности секретное приложение к окончательному отчету бывшего спецпрокурора Джона Дарема. В нем говорилось о главных разведывательных данных, на которые опиралось расследование относительно связей Трампа с Россией.

Также сообщается, что расследование против Трампа могло быть инициировано с нарушением процедур и без достаточных доказательств. Все найденное сейчас готовится к рассекречиванию, а ключевые материалы уже передали председателю Судебного комитета Сената.

Напомним, сенатор Линдси Грэм прокомментировал заявление Кремля об иммунитете России к санкциям. Он отметил, что такая позиция может вызвать недовольство среди стран, которые покупают российскую нефть и газ.