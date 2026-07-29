Сенат поддержал законопроект о санкциях против России авторства Грэма

В Сенате США 29 июля состоялось первое процедурное голосование за законопроект о санкциях против России и Ирана. Над этим проектом более двух лет работал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Об этом сообщает Суспильное.

Что известно о законопроекте?

Ночью 29 июля в Сенате США состоялось первое голосование за санкционный законопроект Линдси Грэма. Сначала прошли дебаты и рассмотрение письменных поправок к законопроекту.

По завершении дебатов состоится финальное голосование за принятие закона. После этого его рассмотрит Палата представителей, а затем должен подписать президент США Дональд Трамп.

Как пишет Reuters, во время голосования 86 голосов были за, 12 – против. Некоторые демократы выступают против, поскольку считают, что это законопроект не только о санкциях, но и об "огромных полномочиях президента Трампа вводить больше тарифов".

Для справки. Законопроект "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" касается санкций против российских чиновников, олигархов и членов их семей, банки, финансовые учреждения, иностранных лиц и компании, поддерживающие российскую агрессию против Украины. Также законопроект будет распространяться на суда "теневого флота".



Документ также предоставит президенту США право вводить целевые импортные пошлины против государств, закупающих значительные объемы российской нефти и газа или помогающих обходить энергетические санкции.

К слову, в ЕС также рассматриваются новые санкции против России. Так, ограничения могут ввести против более 1 600 компаний, способствующих ведению Россией войны против Украины. Это самое большое количество компаний, которые могут быть внесены в санкционный список в пределах одного пакета.