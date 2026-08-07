Сенат США принял законопроект об "адских санкциях" Грэма против России

7 августа Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который в свое время продвигал ныне покойный республиканец Линдси Грэм. Речь идет о "адских санкциях" против России.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о принятии законопроекта Грема о санкциях против России?

По данным журналистов, законопроект Линдси Грэма поддержало подавляющее большинство верхней палаты американского парламента: 68 голосов "за", 9 – "против".

Теперь Палата представителей должна рассмотреть эту инициативу уже в следующем месяце.

Этот законопроект предусматривает введение санкций против российских чиновников и утверждение жестких таможенных тарифов в отношении Китая, Индии и других стран с целью уменьшения их зависимости от российской нефти и газа.

Инициатива также предусматривает расширение санкций против Ирана, почему настаивал президент Дональд Трамп, когда законодатели наконец решили принять этот законопроект – спустя более года после его внесения.

Если этот законопроект станет законом, он позволит Трампу вводить пошлины в размере до 100% в отношении стран, являющихся основными потребителями российских энергоносителей, в частности Индии, Японии и некоторых стран Европейского союза, а решение об отмене ограничений будет оставаться на усмотрение главы Белого дома.

Однако сторонники законопроекта настаивают, что эти пошлины достаточно узконаправлены, чтобы выполнить свое предназначение – сократить доходы России от энергетики, которые финансируют ее войну против Украины, – без негативных последствий.

Американские сенаторы заявили, что это соглашение является лучшей возможностью для Конгресса принять законодательство в поддержку Украины, а убедительное двухпартийное голосование в Сенате даст импульс для его принятия в Палате представителей.

Как отреагировали в Украине на это решение?

На одобрение законопроекта в Сенате США отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он приветствовал эту инициативу и поблагодарил за важный шаг к дальнейшему укреплению режима санкций против российского агрессора.

Этот знаковый законодательный акт является яркой демонстрацией глобального лидерства Америки. Я выражаю искреннюю благодарность членам Сената США за их лидерство, принципиальную двухпартийную поддержку и непоколебимую солидарность с Украиной. Вместе мы приближаем прочный мир,

– подытожил Сибига.

Напомним, ранее законопроект Грэма о "адских санкциях" против России фактически застрял в Сенате из-за одного положения. Речь шла о праве президента США вводить высокие пошлины для крупнейших покупателей российской нефти и газа.