Канада может дать трещину: сепаратисты планируют референдум о выходе Альберты из состава

В провинции Альберта могут провести референдум по выходу из состава Канады. Сепаратисты Stay Free Alberta заявили о сборе достаточного количества подписей для запуска соответствующей процедуры.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Через неделю придется платить больше: что меняется для беженцев в Канаде

О каком референдуме идет речь?

Сепаратисты движения Stay Free Alberta передали около 302 тысячи подписей в избирательную комиссию, в поддержку референдума о выходе Альберта из состава Канады. Такое количество превышает минимальный порог в 178 тысяч подписей.

Впрочем, процедура пока остается заблокированной, поскольку суд временно приостановил проверку достоверности подписей, а провинциальная власть ожидает юридической оценки. Только после этого сможет начаться официальная подготовка.

В случае отмены судебных ограничений избирательная комиссия начнет проверку подписей, после чего власти смогут утвердить формулировку вопроса и определить дату референдума, который предварительно могут провести 19 октября.

Премьер-министр провинции Даниэль Смит заявила о готовности организовать голосование при условии выполнения всех юридических требований, но одновременно выступила против идеи полного выхода Альберты из состава Канады.

Пресс-секретарь офиса премьера Сэм Блэкетт также подтвердил, что действующее правительство провинции поддерживает сильную и суверенную Альберту в составе единой Канады, то есть стремится к расширению автономии, не выходя из состава страны.

Это означает, что Альберта остается провинцией Канады, одновременно продвигая провинциальную автономию и борясь за отмену политики Оттавы, которая вредит альбертянам и нарушает наши конституционные права,

– сказал он.

Он добавил, что по состоянию на сейчас офис премьер-министра ожидает решения суда, прежде чем избирательная комиссия Альберты сможет начать проверку подписей. По его словам, любые дальнейшие действия будут зависеть от этого результата.

Кто выступает против отделения?

Global News пишет, что идею отделения не поддерживают несколько коренных народов. Адвокаты, представляющие их интересы, утверждают, что отделение от Канады нарушит конституционно защищенные договорные права.

Налаживание и поддержка отношений с руководством и общинами коренных народов продолжает быть приоритетом для правительства Альберты. Мы ценим эти отношения и остаемся преданными прозрачности, сотрудничества и взаимному уважению,

– заявил министр по делам коренных народов Альберты Раджа Сони.

Конституция, по словам чиновницы, является высшим законом страны, поэтому защита прав коренных народов и договорные права остаются в силе независимо от политических дебатов о возможной автономии провинций.

Но даже в случае поддержки идеи отделения на референдуме Альберта не станет независимой автоматически. Даже после такого результата будет необходимо провести переговоры с федеральными властями Канады и другие процедуры.

Что известно о Stay Free Alberta?

Это кампания, которая выступает за проведение официального референдума об отделении провинции Альберта от Канады и создание из нее независимого государства. Ключевыми лидерами движения являются Митч Сильвестр и адвокат Джефф Рат.

В отличие от движений, которые поддерживают идею автономии, они выступают именно за выход из состава федерации для создания суверенного государства. Впрочем, согласно опросам, реальную независимость поддерживают менее 30% жителей.

Главным рычагом влияния этого движения является то, что богатая нефтью Альберта отдает слишком большое количество ресурсов федеральному правительству в Оттаве, не получая взамен поддержки для собственного энергетического сектора.

Более того, ранее в СМИ неоднократно сообщали, что представители вышеупомянутого сепаратистского движения поддерживают тесную связь с действующей администрацией американского президента Дональда Трампа для поддержки.

Как сепаратисты связаны с США?

В январе 2026 года Дональд Трамп вернулся к своим предыдущим заявлениям относительно возможной оккупации Канады, Гренландии и Венесуэлы. Ранее он заявлял о возможном присоединении Канады и установлении ее 51 штатом.

Впоследствии Financial Times и Edmonton Journal со ссылкой на заявления членов сепаратистского движения Альберты сообщало об их обсуждении финансовой поддержки США в случае отделения региона от Канады.

Премьер-министр Канады Марк Карни после этого заявлял об ожиданиях от США уважения к канадскому суверенитету после сообщений о таких встречах. По его мнению, подобные контакты являются неуместными и пренебрежительными.