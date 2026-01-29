Об этом сообщают Financial Times и Edmonton Journal.

Что известно о встрече представителей Госдепа США и лидеров организации Alberta Prosperity Project?

По данным медиа, американская сторона планирует провести следующую встречу с канадцами уже в феврале. К переговорам могут присоединиться представители руководства Альберта и Министерства финансов США.

Вероятно, стороны будут обсуждать возможность предоставления кредита на сумму 500 миллиардов долларов для поддержки провинции в случае одобрения референдума о ее выходе из состава Канады.

В Госдепе не стали опровергать эту информацию, зато сообщили, что состоялась встреча с "гражданским обществом". Это была якобы стандартная практика без каких-либо обязательств.

Напомним, недавно министр финансов США Скотт Бессент назвал жителей Альберты "очень независимыми людьми". А саму канадскую провинцию, богатую нефтью, – "естественным партнером для США".

Альберта имеет богатство природных ресурсов, но они не позволят им построить трубопровод к Тихому океану. Я думаю, что нам следует позволить им приехать в США, а Альберта – естественный партнер для США. У них есть огромные ресурсы. Жители Альберты – очень независимые люди,

– сказал Бессент.

Почему Альберта стремится отсоединиться от Канады?