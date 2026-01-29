Об этом сообщают Financial Times и Edmonton Journal.
Что известно о встрече представителей Госдепа США и лидеров организации Alberta Prosperity Project?
По данным медиа, американская сторона планирует провести следующую встречу с канадцами уже в феврале. К переговорам могут присоединиться представители руководства Альберта и Министерства финансов США.
Вероятно, стороны будут обсуждать возможность предоставления кредита на сумму 500 миллиардов долларов для поддержки провинции в случае одобрения референдума о ее выходе из состава Канады.
В Госдепе не стали опровергать эту информацию, зато сообщили, что состоялась встреча с "гражданским обществом". Это была якобы стандартная практика без каких-либо обязательств.
Напомним, недавно министр финансов США Скотт Бессент назвал жителей Альберты "очень независимыми людьми". А саму канадскую провинцию, богатую нефтью, – "естественным партнером для США".
Альберта имеет богатство природных ресурсов, но они не позволят им построить трубопровод к Тихому океану. Я думаю, что нам следует позволить им приехать в США, а Альберта – естественный партнер для США. У них есть огромные ресурсы. Жители Альберты – очень независимые люди,
– сказал Бессент.
Почему Альберта стремится отсоединиться от Канады?
Заметим, вопрос независимости провинции Альберта обсуждается уже не первый год.
Премьер Альберты Даниэль Смит в мае 2025 года заявила, что планирует провести референдум об отделении от Канады в 2026 году, если граждане поддержат соответствующую петицию. В то же время она подчеркнула, что сама не поддерживает такое решение.
Смит обвинила предыдущие либеральные правительства Канады во введении ряда законодательных актов, которыми Альберте ограничили возможность производить и экспортировать нефть. По ее словам, провинция из-за этого потеряла миллиарды долларов. Также Смит отметила, что не хочет, чтобы канадское правительство вмешивалось в дела провинций.
Один из последних соцопросов показывает, что каждый пятый житель Альберты проголосовал бы за отделение от Канады, остальные – против. А опрос, проведенный компанией Research Co., показал, что только 31% респондентов поддерживают идею независимости Альберты.