Заявления об отсоединении провинции прозвучали после того, как неделю назад премьер Канады привел в федеральное правительство Либеральную партию, а также на фоне угроз Трампа канадцам тарифами и аннексией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Альберта обвиняет Оттаву в "атаках"

Даниэль Смит сказала, что она не поддерживает выход провинции из Канады и надеется на "путь вперед" к сильной и суверенной Альберте в рамках объединенной Канады. Впрочем, судьбу территории будут решать местные жители.

Если Оттава, по какой-то причине, будет продолжать атаковать нашу провинцию, как они это делали в течение последнего десятилетия, в конце концов, это будут решать жители Альберты. Я приму их решение,

– заявила она.

Как отмечает AP, правительство Смит совсем недавно представило закон, которым могут уменьшить ограничения петиционерам, чтобы инициировать провинциальный референдум.

"Законопроект изменит правила референдума, инициированного гражданами, чтобы требовать петиции, подписанной 10% избирателей, имеющих право голоса, на предыдущих всеобщих выборах – вместо 20% от общего количества зарегистрированных избирателей. Заявители также будут иметь 120 дней, а не 90, чтобы собрать необходимые 177 000 подписей", – объясняет издание.

Провинция из-за правительства Канады потеряла миллиарды в нефтяной отрасли

Смит обвинила предыдущие либеральные правительства Канады во введении ряда законодательных актов, которыми Альберте ограничили возможность производить и экспортировать нефть. По ее словам, провинция из-за этого потеряла миллиарды долларов.

Премьер также не хочет, чтобы канадское правительство вмешивалось в дела провинций.

Мы не просим специального отношения или подачек. Мы просто хотим иметь свободу развивать и экспортировать то невероятное богатство ресурсов, которое мы имеем. Свободу выбирать, как мы предоставляем медицинское обслуживание, образование и другие необходимые социальные услуги нашим людям, даже если это делается иначе, чем то, что имеет в виду Оттава,

– заявила Смит.

Впоследствии она планирует устроить ряд мероприятий и выслушать идеи и жалобы жителей Альберты.

Как политологи оценивают шансы на отделение Альберты

Несмотря на то, что жалобы у населения серьезные, политологи считают перспективы отделения очень маловероятными.

Они вспоминают, как подобные референдумы проводили в провинции Квебек в 1980 и 1995 годах. Эти попытки провалились.

Вероятно, власть Альберты просто подражает квебекским политикам, которые угрозами отделения манипулировали в общении с федеральным правительством.

Политологи отмечают, что для провинции "очень полезно иметь в запасе идею о том, что существует большое количество недовольных жителей".