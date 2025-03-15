Красная дорожка и тракторы в центре Белграда: в Сербии начался массовый протест студентов

В Сербии более 500 тысяч человек вышли на массовые протесты. В Белграде жители вышли на митинг против коррупции. Полиция задерживает противостоящих протестующих. Известно также, что из-за чрезвычайной ситуации, произошедшей на митинге, есть пострадавшие.

Основная движущая сила на протесте в сербской столице – это студенты. К ним также присоединились преподаватели, профессора, фермеры и другие жители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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В Белграде происходит массовый протест

Протестующие выходят на площади с ноября 2024 года. Каждый раз митинги проходят по-новому. А начались они, когда 15 человек погибли в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Новом Саде. Так в феврале студенты заблокировали мост в столице и несколько дорог в стране по случаю 100 дней с момента события. Они требовали справедливости, ведь трагедия могла произойти из-за коррупционных схем сербского правительства.

15 марта протесты возобновились. Ранее в полиции оценили масштабы митинга. По их данным на протест могло прийти 30 тысяч человек, а власть ожидала 60 тысяч протестующих. Но, как и предполагали организаторы, людей пришло гораздо больше. Парламент Сербии закрыли на три дня из соображений безопасности.

В центре Белграда проходит массовый митинг против коррупции: смотрите видео

Днем колонна тракторов въехала в центр Белграда через Бранков мост. А студенты шли в столицу пешком и ехали на велосипедах из разных городов Сербии, посещая города и села, где поддерживают действующего президента.

В центре Белграда люди приветствовали протестующих, размахивая сербскими флагами. Сотни мотоциклистов, завели двигатели, а автомобили подавали сигналы в знак поддержки.

Масштаб протеста в сербской столице: видео

Сторонники протестующих, в том числе студенты из самого Белграда, разложили в центре города красную ковровую дорожку вдоль бульвара Теразия. Ее положили для студентов, которые пришли в Белград из других городов.

Люди двигались к парламенту Сербии: видео

До этого демонстрации студентов проходили мирно. Но 15 марта полиция, вероятно, задержала нескольких протестующих. Один из них якобы угрожал взорвать резиденцию президента Вучича, однако бомбы у задержанного не нашли.

Из-за массовых протестов в Белграде остановили работу общественного транспорта и многих служб. Правоохранители окружили здания парламента Сербии и президентскую резиденцию в Белграде. Были также замечены снайперы.

Также некоторые СМИ сообщили, что в столице Сербии произошел наезд на толпу людей. Предварительно известно, что пострадали три человека, а 50-летнего водителя авто удалось задержать.

Автомобиль въехал в толпу протестующих: смотрите видео

В Пионерском парке в противовес протестующим собрались сторонники власти. Лидер оппозиционной Партии свободы и справедливости Сербии Драган Джилас написал в соцсети X, что они являются "преступниками и головорезами", которых нанял Вучич.

Что известно о протестующих

Группа, которая уже несколько месяцев выходит на протесты в Сербии, называет себя "Студенты 2.0". Ее участники утверждают, что они студенты, которые просто хотят продолжать обучение. Среди них есть известные ультранационалисты, в том числе члены группировки, которую связывают с убийством премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в 2003 году.

Реакция властей на протесты

Накануне протестов президент Сербии Александр Вучич заявил, что им уже поступали сообщения о запланированных беспорядках. Лидер страны назвал акцию протеста "незаконной", но пообещал, что "сербское правительство сделает все возможное, чтобы обеспечить порядок".