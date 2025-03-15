Основна рушійна сила на протесті в сербській столиці – це студенти. До них також доєдналися викладачі, професори, фермери та інші жителі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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У Белграді відбувається масовий протест

Протестувальники виходять на площі з листопада 2024 року. Кожного разу мітинги проходять по новому. А розпочалися вони, коли 15 людей загинули внаслідок обвалення бетонного козирка на вокзалі у Новому Саді. Так у лютому студенти заблокували міст у столиці та кілька доріг у країні з нагоди 100 днів з моменту події. Вони вимагали справедливості, адже трагедія могла статися через корупційні схеми сербського уряду.

15 березня протести поновилися. Раніше в поліції оцінили масштаби мітингу. За їхніми даними на протест могло прийти 30 тисяч осіб, а влада очікувала 60 тисяч протестувальників. Але, як і передбачали організатори, людей прийшло набагато більше. Парламент Сербії закрили на три дні з міркувань безпеки.

У центрі Белграда відбувається масовий мітинг проти корупції: дивіться відео

Удень колона тракторів в'їхала до центру Белграда через Бранків міст. А студенти йшли до столиці пішки та їхали велосипедами з різних міст Сербії, відвідуючи міста і села, де підтримують чинного президента.

У центрі Белграда люди вітали протестувальників, розмахуючи сербськими прапорами. Сотні мотоциклістів, завели двигуни, а автомобілі подавали сигнали на знак підтримки.

Масштаб протесту у сербській столиці: відео

Прихильники протестувальників, у тому числі студенти із самого Белграда, розклали в центрі міста червону килимову доріжку вздовж бульвару Теразія. Її поклали для студентів, які прийшли до Белграда з інших міст.

Люди рухалися до парламенту Сербії: відео

До цього демонстрації студентів відбувалися мирно. Але 15 березня поліція, ймовірно, затримала кількох протестувальників. Один з них нібито погрожував підірвати резиденцію президента Вучича, проте бомби у затриманого не знайшли.

Через масові протести в Белграді зупинили роботу громадського транспорту та багатьох служб. Правоохоронці оточили будівлі парламенту Сербії та президентську резиденцію в Белграді. Були також помічені снайпери.

Також деякі ЗМІ повідомили, що в столиці Сербії стався наїзд на натовп людей. Попередньо відомо, що постраждали три людини, а 50-річного водія авто вдалося затримати.

Автомобіль в'їхав у натовп протестувальників: дивіться відео

У Піонерському парку на противагу протестувальникам зібралися прихильники влади. Лідер опозиційної Партії свободи та справедливості Сербії Драган Джилас написав у соцмережі X, що вони є "злочинцями та головорізами", яких найняв Вучич.

Що відомо про протестувальників

Група, яка вже кілька місяців виходить на протести в Сербії, називає себе "Студенти 2.0". Її учасники стверджують, що вони студенти, які просто хочуть продовжувати навчання. Серед них є відомі ультранаціоналісти, у тому числі члени угруповання, яке пов'язують із вбивством прем'єр-міністра Сербії Зорана Джинджича у 2003 році.

Реакція влади на протести

На передодні протестів президент Сербії Олександр Вучич заявив, що їм вже надходили повідомлення про заплановані заворушення. Лідер країни назвав акцію протесту "незаконною", але пообіцяв, що "сербський уряд зробить усе можливе, щоб забезпечити порядок".