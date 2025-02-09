Студенти університетів Сербії 9 лютого заблокували міст у Белграді, а також дороги по всій країні, щоб відзначити 100 днів з моменту трагедії під час якої загинули 15 осіб. Про це пише 24 Канал із посиланням AP.

Дивіться також У сербському місті Нові Сад почався масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі

Ніхто не поніс відповідальності

Мешканці міста приєднались до студентів. Блокада мосту "Газела" 7 годин через річку Сава в Белграді. Також 3 години тривала блокада ключових доріг у Новому Саді. Студенти в Ніші заблокували пункт оплати за проїзд по автомагістралі на в'їзді до південного міста.

Демонстранти вимагають справедливості у зв'язку з катастрофою 1 листопада на залізничному вокзалі в Новому Саді, в якій критики звинувачують уряд у корупції.

Через 100 днів ніхто не поніс відповідальності,

– один із лозунгів.

Протести викликали резонанс у Сербії, яка страждає від хабарництва, де мало хто з громадян вважає, що державні інституції працюють в інтересах суспільства.