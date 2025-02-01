Протестувальники висловлюють своє невдоволення відсутністю відповідальних за подію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на N1.

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Як проходять протести у Сербії

Дві транспортні переправи залишалися заблокованими протягом трьох годин, а третю протестувальники планують утримувати до полудня 2 лютого.

До акції приєдналися студенти з різних регіонів Сербії, які пішою ходою подолали 80 кілометрів, аби підтримати протест. Учасники тримали транспаранти з гаслами: "Три місяці – досить", "Ми вистоїмо", "15 загиблих, 0 відповідальних".

До демонстрації також долучилися місцеві фермери, які супроводжували ходу на тракторах, висловлюючи свою підтримку вимогам протестувальників.

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Трагедія, що спричинила цю хвилю обурення, сталася рівно три місяці тому. На вокзалі Нового Саду обвалився дах, забравши життя 15 людей. Учасники протесту вимагають прозорого розслідування та покарання винних.