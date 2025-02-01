Протестующие выражают свое недовольство отсутствием ответственных за происшествие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на N1.

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Как проходят протесты в Сербии

Две транспортные переправы оставались заблокированными в течение трех часов, а третью протестующие планируют удерживать до полудня 2 февраля.

К акции присоединились студенты из разных регионов Сербии, которые пешим ходом преодолели 80 километров, чтобы поддержать протест. Участники держали транспаранты с лозунгами: "Три месяца – достаточно", "Мы выстоим", "15 погибших, 0 ответственных".

К демонстрации также присоединились местные фермеры, которые сопровождали шествие на тракторах, выражая свою поддержку требованиям протестующих.

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Трагедия, вызвавшая эту волну возмущения, произошла ровно три месяца назад. На вокзале Нового Сада обрушилась крыша, унеся жизни 15 человек. Протестующие требуют прозрачного расследования и наказания виновных.