Про це розповідає 24 Канал з посиланням на видання РТС. У вівторок, 4 березня, засідання сербського парламенту перетворилося на справжній хаос.

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Парламент Сербії перетворився на арену бою

Депутати правлячої партії та опозиції побилися в сесійній залі, використовуючи димові шашки, яйця та навіть перцевий балончик.

Як повідомляє РТС, конфлікт розгорівся на тлі масових протестів і обговорення масштабних змін до законодавства, зокрема поправок до закону про освіту. Напруження сягнуло піку, коли хтось облив водою спікера парламенту Ану Брнабіч – після цього у залі почалася штовханина, яка переросла у бійку.

Депутати влаштували масові сутички в парламенті Сербії: дивитися відео

Внаслідок сутичок постраждали щонайменше троє депутатів. У Ясміни Обрадович стався інсульт – лікарі наразі борються за її життя. Депутатка Соня Іліч, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, заявила, що стан її дитини критичний. Жасміну Каранац атакували перцевим газом та вдарили пляшкою по голові, через що вона отримала серйозні тілесні ушкодження.