Сербия хочет продавать ЕС свое оружие: Вучич сказал, что будет, если его передадут Украине
- Президент Сербии Вучич предложил ЕС долгосрочные контракты на поставку боеприпасов и не против, если они будут переданы Украине.
- Вучич отметил, что Сербия является крупным производителем боеприпасов, и подчеркнул, что страна военно-нейтральная и готова сотрудничать с европейскими армиями.
Президент Сербии Вучич собрался поставлять ЕС боеприпасы. Он предложил долгосрочные контракты.
Политик отметил, что не против, если эти боеприпасы передадут Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вучича изданию Cicero.
Что сказал Вучич о поставках боеприпасов и связи с Россией?
В интервью Вучич заявил, что ошибочно мнение, что Сербия из-за связей с Россией может угрожать кому-то в Европе.
"Я категорически отвергаю это мнение. Даже если я вам не нравлюсь, вы должны признать, что все это, что было сказано обо мне и о Сербии, не соответствует действительности... Мы никогда никому в Европе не угрожали", – сказал он.
К тому же страна является крупным производителем боеприпасов, и, по словам Вучича, склады переполнены ими.
Поэтому президент Сербии решил предложить ЕС долгосрочные контракты на поставку, отметив, что страны-покупатели могут использовать эти боеприпасы, "как пожелают". Сербия даже не против, если они потом окажутся в Украине.
Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция... Боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем сделать в европейскую безопасность,
– заявил сербский президент.
Он добавил, что Сербия – военно-нейтральная страна.
"Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", – еще раз подчеркнул Вучич.
Пока Евросоюз ответа на предложение Сербии не давал.
Позиция Сербии по войне: последние новости
Ранее сербский президент заявлял, что все сейчас готовятся к войне. По его мнению, сейчас вопрос заключается лишь в том, "кто к какой стороне принадлежит".
А на днях Сербия предложила посредничество в переговорах между Украиной и Россией. Там осудили российскую агрессию, но одновременно отказались присоединиться к западным санкциям против Москвы.
Кроме того, Сербия заявила, что разочарована Россией из-за нового газового соглашения. Так, страна не один месяц вела переговоры с Москвой для заключения долгосрочного соглашения на поставку газа, но россияне предложили ей краткосрочный контракт, который будет действовать только до конца 2025 года.