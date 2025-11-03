Сербия хочет продавать ЕС свое оружие: Вучич сказал, что будет, если его передадут Украине

Президент Сербии Вучич собрался поставлять ЕС боеприпасы. Он предложил долгосрочные контракты.

Политик отметил, что не против, если эти боеприпасы передадут Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вучича изданию Cicero.

Что сказал Вучич о поставках боеприпасов и связи с Россией?

В интервью Вучич заявил, что ошибочно мнение, что Сербия из-за связей с Россией может угрожать кому-то в Европе.

"Я категорически отвергаю это мнение. Даже если я вам не нравлюсь, вы должны признать, что все это, что было сказано обо мне и о Сербии, не соответствует действительности... Мы никогда никому в Европе не угрожали", – сказал он.

К тому же страна является крупным производителем боеприпасов, и, по словам Вучича, склады переполнены ими.

Поэтому президент Сербии решил предложить ЕС долгосрочные контракты на поставку, отметив, что страны-покупатели могут использовать эти боеприпасы, "как пожелают". Сербия даже не против, если они потом окажутся в Украине.

Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция... Боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем сделать в европейскую безопасность,

– заявил сербский президент.

Он добавил, что Сербия – военно-нейтральная страна.

"Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", – еще раз подчеркнул Вучич.

Пока Евросоюз ответа на предложение Сербии не давал.

