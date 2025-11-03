Сербія хоче продавати ЄС свою зброю: Вучич сказав, що буде, якщо її передадуть Україні
- Президент Сербії Вучич запропонував ЄС довгострокові контракти на постачання боєприпасів і не проти, якщо вони будуть передані Україні.
- Вучич зазначив, що Сербія є великим виробником боєприпасів, і підкреслив, що країна військово нейтральна та готова співпрацювати з європейськими арміями.
Президент Сербії Вучич зібрався постачати ЄС боєприпаси. Він запропонував довгострокові контракти.
Політик зазначив, що не проти, якщо ці боєприпаси передадуть Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Вучича виданню Cicero.
Що сказав Вучич про постачання боєприпасів та зв'язки з Росією?
В інтерв'ю Вучич заявив, що хибною є думка, що Сербія через зв'язки з Росією може загрожувати комусь у Європі.
"Я категорично відкидаю цю думку. Навіть якщо я вам не подобаюся, ви повинні визнати, що все це, що було сказано про мене та про Сербію, не відповідає дійсності… Ми ніколи нікому в Європі не загрожували", – сказав він.
До того ж країна є великим виробником боєприпасів, і, за словами Вучича, склади переповнені ними.
Тому президент Сербії вирішив запропонувати ЄС довгострокові контракти на постачання, зазначивши, що країни-покупці можуть використовувати ці боєприпаси, "як забажають". Сербія навіть не проти, якщо вони потім опиняться в Україні.
Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція... Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку,
– заявив сербський президент.
Він додав, що Сербія – військово нейтральна країна.
"Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", – ще раз наголосив Вучич.
Наразі Євросоюз відповіді на пропозицію Сербії не давав.
Позиція Сербії щодо війни: останні новини
Раніше сербський президент заявляв, що всі зараз готуються до війни. На його думку, зараз питання полягає лише в тому, "хто до якої сторони належить".
А днями Сербія запропонувала посередництво у переговорах між Україною та Росією. Там засудили російську агресію, але водночас відмовилися приєднатися до західних санкцій проти Москви.
Окрім того, Сербія заявила, що розчарована Росією через нову газову угоду. Так, країна не один місяць вела переговори з Москвою для укладення довгострокової угоди на постачання газу, але росіяни запропонували їй короткостроковий контракт, який діятиме лише до кінця 2025 року.