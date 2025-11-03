Сербія хоче продавати ЄС свою зброю: Вучич сказав, що буде, якщо її передадуть Україні

Президент Сербії Вучич зібрався постачати ЄС боєприпаси. Він запропонував довгострокові контракти.

Політик зазначив, що не проти, якщо ці боєприпаси передадуть Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Вучича виданню Cicero.

Що сказав Вучич про постачання боєприпасів та зв'язки з Росією?

В інтерв'ю Вучич заявив, що хибною є думка, що Сербія через зв'язки з Росією може загрожувати комусь у Європі.

"Я категорично відкидаю цю думку. Навіть якщо я вам не подобаюся, ви повинні визнати, що все це, що було сказано про мене та про Сербію, не відповідає дійсності… Ми ніколи нікому в Європі не загрожували", – сказав він.

До того ж країна є великим виробником боєприпасів, і, за словами Вучича, склади переповнені ними.

Тому президент Сербії вирішив запропонувати ЄС довгострокові контракти на постачання, зазначивши, що країни-покупці можуть використовувати ці боєприпаси, "як забажають". Сербія навіть не проти, якщо вони потім опиняться в Україні.

Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція... Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку,

– заявив сербський президент.

Він додав, що Сербія – військово нейтральна країна.

"Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", – ще раз наголосив Вучич.

Наразі Євросоюз відповіді на пропозицію Сербії не давав.

