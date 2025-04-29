Сестра путинского переговорщика тайно приезжала в Украину с американским паспортом, –СМИ

Сестра кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева, Наталья, тайно посетила Украину в феврале 2025 года, воспользовавшись американским паспортом. Этот визит стал неожиданностью после публикаций о ее возможных связях с США и семьей Путина.

Об этом рассказала американская журналистка Кэти Ливингстон в соцсети X, ссылаясь на источники, знакомые с пограничными записями, передает 24 Канал.

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В Киеве была сестра переговорщика Путина

Сестра кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева – Наталья – в феврале 2025 года тайно прибыла в Украину, воспользовавшись американским паспортом.

Отмечается, что Дмитриева въехала в Украину 8 февраля, а выехала – уже 12-го. Этот визит состоялся буквально за несколько дней до закрытых переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии по урегулированию войны в Украине. Что именно она делала в Украине – неизвестно.

Старые записи свидетельствуют, что и Наталья, и ее мать Тамара Шевченко ранее имели украинские паспорта, но последние годы путешествуют по американским. Откуда они получили гражданство США – пока неизвестно,

– пишет Ливингстон.

Журналистка также предполагает, что семья Дмитриевых может владеть незадекларированными активами в Украине и Европе.

Кирилл Дмитриев – ключевая фигура в переговорах от имени Кремля. Он – давний соратник Путина, учился в США (Стэнфорд, Гарвард), а ныне возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. Его жена является близкой подругой дочери Путина, а сам Дмитриев имеет полный карт-бланш от Кремля на участие в переговорах с Западом.

Несмотря на его публичные связи с США, гражданство сестры и матери, а также их таинственные поездки – стали неожиданностью даже для западных партнеров.