Про це розповіла американська журналістка Кеті Лівінгстон у соцмережі X, посилаючись на джерела, знайомі з прикордонними записами, передає 24 Канал.

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У Києві була сестра переговорника Путіна

Сестра кремлівського перемовника Кирила Дмитрієва – Наталія – у лютому 2025 року таємно прибула до України, скориставшись американським паспортом.

Зазначається, що Дмитрієва в’їхала в Україну 8 лютого, а виїхала – вже 12-го. Цей візит відбувся буквально за кілька днів до закритих переговорів між Росією та США в Саудівській Аравії щодо врегулювання війни в Україні. Що саме вона робила в Україні – невідомо.

Старі записи свідчать, що і Наталія, і її мати Тамара Шевченко раніше мали українські паспорти, але останні роки подорожують за американськими. Звідки вони отримали громадянство США – наразі невідомо,

– пише Лівінгстон.

Журналістка також припускає, що сім’я Дмитрієвих може володіти незадекларованими активами в Україні та Європі.

Кіріл Дмитрієв – ключова фігура в переговорах від імені Кремля. Він – давній соратник Путіна, навчався у США (Стенфорд, Гарвард), а нині очолює Російський фонд прямих інвестицій. Його дружина є близькою подругою доньки Путіна, а сам Дмітрієв має повний карт-бланш від Кремля на участь у перемовинах із Заходом.

Попри його публічні зв’язки з США, громадянство сестри та матері, а також їхні таємничі поїздки – стали несподіванкою навіть для західних партнерів.