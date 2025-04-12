У Кремлі могли придумати хитрий план, щоб продати свої боргові зобов'язання іншій країні. Як пояснив 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, тоді Росія отримає не 300 мільярдів, а 200, але це також великі кошти.

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Яке завдання має Дмитрієв

Таку схему справді можна реалізувати, але для цього спершу країна-агресорка має припинити вогонь. Важливою є позиція України – чи погодиться вона на скасування санкцій та повернення грошей Росії. Звісно, такого ніхто не зробить.

Тож Дмитрієв хоче показати свою винахідливість і робить певні пропозиції США. Я не відкидаю, що Європа та Близький Схід можуть на них погодитися. Для Європи це буде вигідно, бо там прагнуть відновлення співпраці з Росією,

– зауважив Валерій Клочок.

Ймовірно, саме для цього Дмитрієва залучили до переговорного процесу. Ба більше, він представляє інтереси тієї частини Кремля, яка готова до завершення війни з метою зняття санкцій.

"Російська економіка в дуже поганому стані. Якщо так продовжиться ще 3 – 6 місяців, то відновити її без втрати цілісності Росії, буде практично нереально. Навіть можна провести паралелі з 80-ми роками ХХ століття, коли починав розвалюватися Радянський Союз", – додав Клочок.

У Росії наростають проблеми

Рішення ОПЕК видобувати більше нафти, зменшення споживання енергоресурсів у світі, на яке ніхто не має впливу, – тільки ускладнюють ситуацію. Наприклад, Саудівська Аравія вже починає виробляти більше власної сировини. Росія так не може, бо перебуває під санкціями. Збільшення видобутки для неї тільки призведе до більших втрат.

На цьому тлі будь-яка угода, яку підпишуть з Росією США або Європа, – не буде випадковістю. У цьому контексті треба простежити за судом, який відбувається між європейськими країнами та Росією через "Північний потік – 2",

– підкреслив Валерій Клочок.

До 9 травня всі судові процеси мають завершитися. Ймовірно, тоді власником і кінцевим бенефіціаром "Північного потоку – 2" стане якась американська компанія. Вона почне прокачувати газ до Європи газопроводом. Але всі ці процеси можливі тільки після завершення війни.

"Для Росії все це є викликом. Над ним зараз працює Дмитрієв. Якщо нічого не вийде, то за 3 місяці почнеться розвал Росії. Тому для Кремля є один вихід – припиняти війну", – наголосив Валерій Клочок.

Зауважимо, після 4-годинних переговорів Путіна і Віткоффа, речник російського диктатора сказав, що не відкидає розмови очільника Кремля з Трампом. Раніше Дмітрій Пєсков казав, що не варто очікувати "проривних результатів" від цієї зустрічі.