Трамп предложил назначить сестру Линдси Грэма временным сенатором

Дональд Трамп после смерти сенатора Линдси Грэма предложил назначить его сестру Дарлин Грэм Нордоне временным представителем штата Южная Каролина в Сенате. По словам президента, такое решение стало бы достойным почтением памяти.

О своем предложении он сообщил в социальной сети Truth Social.

Почему Трамп хочет, чтобы сестра Линдси Грэма заняла его место в Сенате?

Трамп отметил, что уже обратился к губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру с просьбой назначить Дарлин Грэм Нордоне временным сенатором.

Я порекомендовал губернатору Генри Макмастеру назначить замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, временным сенатором от большого штата Южная Каролина. Это было бы прекрасной данью памяти Линдси, который ее очень любил!

– написал президент США.

После смерти Линдси Грэма его место в Сенате стало вакантным, а в соответствии с законодательством штата губернатор имеет право назначить временного сенатора до проведения необходимых избирательных процедур.

Как отмечают американские СМИ, Линдси Грэм поддерживал чрезвычайно тесные отношения со своей младшей сестрой. После того как их родители умерли с разницей в 15 месяцев, будущий сенатор, которому тогда было чуть больше двадцати лет, стал официальным опекуном Дарлин. Именно поэтому кандидатуру его сестры многие рассматривают как символическое продолжение дела покойного политика.

Трамп также подчеркнул, что именно эта семейная история стала одной из причин, почему он поддержал ее возможное назначение.

Несмотря на рекомендацию президента США, последнее слово остается за губернатором Южной Каролины Генри Макмастером. Ожидается, что во время специальной пресс-конференции он не только почтит память Линдси Грэма, но и объявит имя человека, который временно будет представлять штат в верхней палате Конгресса.

Если губернатор согласится с предложением Трампа, Дарлин Грэм Нордоне будет исполнять обязанности сенатора до завершения процедуры отбора нового кандидата от Республиканской партии.

После этого в штате пройдут праймериз, по итогам которых будет определен политик, который будет представлять партию на выборах и претендовать на полноценный сенаторский мандат.

Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после кратковременной внезапной болезни. По информации NBC News, в тот день к его дому на Капитолийском холме прибыли медики после сообщения об остановке сердца.

Он был одним из самых влиятельных республиканцев в Сенате и на протяжении многих лет оставался активным участником формирования внешней политики США. После начала полномасштабной войны Грэм последовательно выступал за поддержку Украины и неоднократно призывал Вашингтон усиливать военную помощь Киеву и давление на Россию.

Несмотря на близкие отношения с Трампом, сенатор считался одним из немногих проукраинских голосов в его окружении. Хотя влияние Грэма на решения Белого дома было ограниченным, он оставался важным сторонником Украины среди республиканцев.

После известия о смерти политика президент США назвал его одним из самых выдающихся сенаторов, которых он когда-либо знал.