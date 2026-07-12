Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social утром в воскресенье, 12 июля.
Читайте также : Буквально накануне он был в Киеве: скончался большой поклонник Украины, сенатор Линдси Грэм
Как Трамп комментирует смерть Грэма?
Дональд Трамп назвал Линдси Грэма одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.
Президент отметил, что Грэм "всегда работал" и был настоящим американским патриотом, а также добавил, что его будет очень не хватать.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Сенатор Линдси Грэм, один из самых выдающихся людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался! Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линдси. Подробности и информация об организации церемоний будут сообщены дополнительно. Так грустно!
– написал Трамп.
Напомним, сенатор США Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в результате кратковременной внезапной болезни.
Справка. Линдси Грэм занимал пост председателя Бюджетного комитета Сената. Он также был членом Комитета Сената по ассигнованиям, Судебного комитета Сената и Комитета Сената по вопросам окружающей среды и общественных работ.
Как сообщают журналисты NBC News, в субботу вечером сотрудники экстренной помощи прибыли по вызову о "остановке сердца" в дом Грэма на Капитолийском холме.
Стоит отметить, что 10 июля сенатор побывал в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Грэм посетил завод по производству украинских беспилотников SkyFall.
В тот же день он заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России. Также политик отметил, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в России.