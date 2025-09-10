Ночью 10 сентября несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Вероятно, российский диктатор лишь проверял противовоздушную оборону НАТО.

Инцидент открывает новую, опасную главу в войне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Путину не нужны танки и армия: почему НАТО не применит 5 статью из-за атаки на Польшу

Как российские дроны оказались в Польше?

В издании отметили, что сбивание российских беспилотников над Польшей истребителями НАТО - первый случай прямого взаимодействия Альянса и России с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По мнению экспертов и аналитиков, этот инцидент также продемонстрировал, насколько Европа не готова к массированным воздушным атакам, которые Россия наносит по Украине почти каждую ночь. Это, в частности, показало масштабы инвестиций, необходимых для усиления восточного фланга НАТО.

Бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заметил, что россияне показали, что Запад не научился тому, с чем Украина имеет дело уже годами.

Это, очевидно, не было случайностью, учитывая количество дронов. Это была репетиция. Чтобы проверить, насколько хороши наши системы раннего предупреждения, какое наше время реакции,

– объяснил он.

Представитель оборонной промышленности подчеркнул: "Один дрон, как мы видели ранее, может быть ошибкой. Но 19 дронов - это не ошибка".

Он рассказал, что большинство идентифицированных беспилотников были дронами типа "Гербера". Их оккупанты используют как приманки для ПВО или для разведки.

В частности, польские чиновники подозревают, что в то время, когда ударные дроны летели на Львов, приманки "Гербера" намеренно направили в Польшу, чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону.

"Это учит нас, что мы находимся под постоянной угрозой провокаций со стороны российских вооруженных сил", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Россияне нарушили воздушное пространство Польши: что известно?