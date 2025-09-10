Это была репетиция: в FT объяснили, что российские дроны атаковали Польшу не случайно
- Российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, что указывает на проверку противовоздушной обороны НАТО.
- Инцидент подчеркнул, насколько Европа не готова к массированным воздушным атакам, и указал на необходимость усиления восточного фланга НАТО.
- Эксперты считают, что атака была репетицией для тестирования систем раннего предупреждения НАТО.
Ночью 10 сентября несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Вероятно, российский диктатор лишь проверял противовоздушную оборону НАТО.
Инцидент открывает новую, опасную главу в войне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Как российские дроны оказались в Польше?
В издании отметили, что сбивание российских беспилотников над Польшей истребителями НАТО - первый случай прямого взаимодействия Альянса и России с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По мнению экспертов и аналитиков, этот инцидент также продемонстрировал, насколько Европа не готова к массированным воздушным атакам, которые Россия наносит по Украине почти каждую ночь. Это, в частности, показало масштабы инвестиций, необходимых для усиления восточного фланга НАТО.
Бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заметил, что россияне показали, что Запад не научился тому, с чем Украина имеет дело уже годами.
Это, очевидно, не было случайностью, учитывая количество дронов. Это была репетиция. Чтобы проверить, насколько хороши наши системы раннего предупреждения, какое наше время реакции,
– объяснил он.
Представитель оборонной промышленности подчеркнул: "Один дрон, как мы видели ранее, может быть ошибкой. Но 19 дронов - это не ошибка".
Он рассказал, что большинство идентифицированных беспилотников были дронами типа "Гербера". Их оккупанты используют как приманки для ПВО или для разведки.
В частности, польские чиновники подозревают, что в то время, когда ударные дроны летели на Львов, приманки "Гербера" намеренно направили в Польшу, чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону.
"Это учит нас, что мы находимся под постоянной угрозой провокаций со стороны российских вооруженных сил", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Россияне нарушили воздушное пространство Польши: что известно?
Напомним, что в ночь на 10 сентября, по словам премьер-министра Польши 19 российских беспилотников попали в страну во время атаки на Украину.
В свою очередь, россияне цинично оправдались за атаку. Страна-агрессор утверждает, что нанесла удары по военно-промышленным объектам в Украине и ее дроны не могут преодолевать расстояние более 700 километров.
"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены. Объекты для поражения на территории Польши не планировались", – заявили в минобороны России.