Уночі 10 вересня кілька російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Ймовірно, російський диктатор лише перевіряв протиповітряну оборону НАТО.

Інцидент відкриває нову, небезпечну главу у війні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Як російські дрони опинилися у Польщі?

У виданні зазначили, що збиття російських безпілотників над Польщею винищувачами НАТО — перший випадок прямої взаємодії Альянсу та Росії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На думку експертів та аналітиків, цей інцидент також продемонстрував, наскільки Європа не готова до масованих повітряних атак, які Росія завдає по Україні майже щоночі. Це, зокрема, показало масштаби інвестицій, необхідних для посилення східного флангу НАТО.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес зауважив, що росіяни показали, що Захід не навчився того, з чим Україна має справу вже роками.

Це, очевидно, не було випадковістю, враховуючи кількість дронів. Це була репетиція. Щоб перевірити, наскільки хороші наші системи раннього попередження, який наш час реакції,

– пояснив він.

Представник оборонної промисловості підкреслив: "Один дрон, як ми бачили раніше, може бути помилкою. Але 19 дронів — це не помилка".

Він розповів, що більшість ідентифікованих безпілотників були дронами типу "Гербера". Їх окупанти використовують як приманки для ППО або для розвідки.

Зокрема, польські посадовці підозрюють, що у той час, коли ударні дрони летіли на Львів, приманки "Гербера" навмисно спрямували в Польщу, щоб обійти українську протиповітряну оборону.

"Це вчить нас, що ми перебуваємо під постійною загрозою провокацій з боку російських збройних сил", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Росіяни порушили повітряний простір Польщі: що відомо?