Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за мигрантов

Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла морские и воздушные границы между странами. Решение было принято на фоне резкого обострения миграционной ситуации в испанском анклаве Сеута.

Об этом пишут The Guardian и Euronews.

Что известно о приостановке действия Шенгенского соглашения между Испанией и Италией?

О решении объявили премьер-министр Италии Джорджия Мелони и вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини. По словам Таяни, временная приостановка действия Шенгенского соглашения необходима для обеспечения безопасности граждан и европейских границ.

Миграционный кризис в Сеуте напоминает нам, что управление границами Евросоюза является общей ответственностью, – заявил Таяни, призвав европейские страны совместно противодействовать неконтролируемым миграционным потокам.

Формально решение было утверждено 31 июля на заседании итальянского Министерства внутренних дел после оценки ситуации Комитетом по анализу миграции и безопасности границ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони впоследствии подтвердила, что правительство временно приостанавливает свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны на морских и авиасообщениях с Испанией. На этот период будет восстановлен пограничный контроль, чтобы усилить безопасность страны и предотвратить возможные угрозы. По ее словам, это чрезвычайная и временная мера, которая будет действовать ровно столько, сколько потребуется.

Италия стала не единственной страной, отреагировавшей на ситуацию. Франция заявила об усилении контроля на сухопутной границе с Испанией. Париж также предложил Мадриду помощь в преодолении миграционного кризиса в Сеуте.

Позицию Италии частично поддержали и другие страны ЕС, в частности Финляндия, Нидерланды, Дания, Чехия и Швеция. В Еврокомиссии подчеркнули, что для Сеуты и Мелильи действуют специальные положения Шенгенского кодекса, а контроль за людьми, выезжающими из Сеуты, остается в силе.

В то же время решение Рима вызвало резкую реакцию Испании. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что соблюдение европейских договоров не может быть вопросом выбора, и призвал к единству Евросоюза. Испанский МИД также вызвал посла Италии для дачи объяснений.

По данным испанской стороны, ситуация в Сеуте связана не с недавними решениями о легализации мигрантов, а с толкованием решения Верховного суда в отношении людей, попавших в анклав вплавь. В Мадриде считают, что этим могли воспользоваться преступные группировки и контрабандистские сети.

На данный момент известно, что почти 48,3 тысячи мигрантов, незаконно пересекших границу Сеуты, уже вернулись в Марокко. По оценкам, в испанском анклаве еще могут оставаться тысячи людей.

Напомним, 30 июля тысячи мигрантов прорвали границу между Марокко и Испанией, пытаясь попасть в Сеуту. По меньшей мере 18 человек погибли или утонули при попытках пересечь границу. Добраться до испанского анклава мигранты пытаются по морю из марокканского города Фнидек, преодолевая расстояние около 5 километров. Часть людей пересекает границу вплавь из соседнего Бельюнеша, где расстояние до Сеуты значительно меньше.