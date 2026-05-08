Проник в структуры и собирал информацию об Украине: Будапешт тихо выслал российского шпиона

Венгрия тихо выслала из страны российского шпиона, который, прикрываясь дипломатической миссией, проник в правые и внешнеполитические аналитические центры, приближенные к правительству Виктора Орбана. Им оказался 36-летний третий секретарь посольства России в Будапеште Артур Сушков.

Об этом стало известно VSquare из нескольких источников в венгерском правительстве.

Что известно об этом российском шпионе?

СМИ сообщили, что российским агентом под прикрытием оказался третий секретарь посольства России в Будапеште 36-летний Артур Сушков. 4 мая он вместе с женой был депортирован из Венгрии.

Венгерские власти установили, что Сушков действовал как агент под прикрытием Службы внешней разведки России. Его высылка на родину состоялась с задержкой – на несколько месяцев позже, чем этого требовала местная контрразведка.

Правительственный источник передает, что правительство Орбана заблокировало предварительное предложение отправить Сушкова домой еще в феврале 2026 года, это связывают с политическими соображениями, поскольку Россия активно поддерживала попытку Орбана переизбраться, поэтому его правительство не хотело рисковать ухудшением отношений с Москвой в разгар предвыборной кампании.

Однако после поражения правительства Орбана на парламентских выборах 12 апреля 2026 года шпиона таки отправили домой.

Контрразведывательную операцию по разоблачению Сушкова провели Управление по защите конституции Венгрии в сотрудничестве со спецслужбой одной из неназванных стран НАТО.

Известно, что российский разведчик пытался получить доступ к ряду аналитических и образовательных институтов, в частности к Коллегиуму Матиаса Корвина (MCC), Венгерского института международных отношений (HIIA), а также Института стратегии и политики имени Джона Лукача в Университете государственной службы Людовика, где готовят венгерских военных, правоохранителей и разведчиков.

По данным источников, Сушков занимался вербовкой информаторов, проводил закрытые встречи и собирал политическую информацию, в частности об отношениях Венгрии с Украиной.

Также сообщается, что агенту удалось привлечь к сотрудничеству по меньшей мере трех человек.

Впрочем, даже после высылки Сушкова, по данным официальных лиц из нескольких стран НАТО, в посольстве России в Будапеште под дипломатическим прикрытием остаются по меньшей мере десяток идентифицированных или подозреваемых сотрудников СВР.

Важно! Политолог Петр Олещук в комментарии 24 Канала заметил, что сейчас Путин видит "окно возможностей" для гибридной войны против стран НАТО в ближайшие два года. Его уверенность и решимость обострились после того, как Трамп решил вывести свои войска из Европы. От Альянса российский диктатор требует возвращения границ 2007 года, поэтому Россия таки может попытаться организовать ряд провокаций. В то же время политолог отметил, что НАТО не готово действовать решительно.

Диверсии России в странах Европы: что известно

На фоне новостей о вероятном нападении российских войск на территорию стран Евросоюза и НАТО все чаще появляется информация о российских диверсантах в ЕС.

В феврале 2026 года стало известно, что Россия массированно начала скупать недвижимость в Европе. Говорится о по меньшей мере 10 странах. Вероятно, эти участки будут использоваться в российских диверсиях.

Россия уже купила недвижимость вблизи штаб-квартиры MI6 и возле посольства США в Найн-Элмс. Кроме того, в России планируют приобрести отдаленные объекты с видом на базу подводных лодок "Трайдент" на западе Шотландии.

В Финляндии же еще в 2018 году Airiston Helmi незаметно приобрела 17 объектов недвижимости вдоль Архипелажного моря.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине количество диверсий в Европе значительно возросло – от взрывов в почтовых пакетах в Великобритании и Германии до подрывов железнодорожных путей в Польше.

Разведка предполагает, что именно таким образом Кремль пытается испытать границу дозволенного, а также проверить решимость НАТО.