Про це стало відомо VSquare з кількох джерел в угорському уряді.

Що відомо про цього російського шпигуна?

ЗМІ повідомили, що російським агентом під прикриттям виявився третій секретар посольства Росії в Будапешті 36-річний Артур Сушков. 4 травня його разом із дружиною було депортовано із Угорщини.

Угорська влада встановила, що Сушков діяв як агент під прикриттям Служби зовнішньої розвідки Росії. Його вислання на батьківщину відбулось із затримкою – на кілька місяців пізніше, ніж цього вимагала місцева контррозвідка.

Урядове джерело передає, що уряд Орбана заблокував попередню пропозицію відправити Сушкова додому ще в лютому 2026 року, це пов'язують із політичними міркуваннями, оскільки Росія активно підтримувала спробу Орбана переобратися, тож його уряд не хотів ризикувати погіршенням відносин з Москвою в розпал передвиборчої кампанії.

Однак після поразки уряду Орбана на парламентських виборах 12 квітня 2026 року шпигуна таки відправили додому.

Контррозвідувальну операцію з викриття Сушкова провели Управління із захисту конституції Угорщини у співпраці зі спецслужбою однієї з неназваних країн НАТО.

Відомо, що російський розвідник намагався отримати доступ до низки аналітичних та освітніх інституцій, зокрема до Колегіуму Матіаса Корвіна (MCC), Угорського інституту міжнародних відносин (HIIA), а також Інституту стратегії та політики імені Джона Лукача в Університеті державної служби Людовіка, де готують угорських військових, правоохоронців та розвідників.

За даними джерел, Сушков займався вербуванням інформаторів, проводив закриті зустрічі та збирав політичну інформацію, зокрема про відносини Угорщини із Україною.

Також повідомляється, що агенту вдалось залучити до співпраці щонайменше трьох осіб.

Втім, навіть після висилки Сушкова, за даними офіційних осіб з кількох країн НАТО, в посольстві Росії в Будапешті під дипломатичним прикриттям залишаються щонайменше десяток ідентифікованих або підозрюваних співробітників СЗР.

Важливо! Політолог Петро Олещук у коментарі 24 Каналу зауважив, що наразі Путін бачить "вікно можливостей" для гібридної війни проти країн НАТО у найближчі два роки. Його упевненість та рішучість загострились після того, як Трамп вирішив вивести свої війська із Європи. Від Альянсу російський диктатор вимагає повернення кордонів 2007 року, тож Росія таки може спробувати організувати низку провокацій. Водночас політолог зауважив, що НАТО не готове діяти рішуче.

Диверсії Росії у країнах Європи: що відомо

На тлі новин про імовірний напад російських військ на територію країн Євросоюзу та НАТО дедалі частіше з'являється інформація про російських диверсантів у ЄС.

В лютому 2026 року стало відомо, що Росія масовано почала скуповувати нерухомість у Європі. Мовиться про щонайменше 10 країн. Ймовірно, ці ділянки будуть використовуватись у російських диверсіях.

Росія вже купила нерухомість поблизу штаб-квартири MI6 та біля посольства США в Найн-Елмс. Окрім того, у Росії планують придбати віддалені об'єкти з видом на базу підводних човнів "Трайдент" на заході Шотландії.

У Фінляндії ж ще у 2018 році Airiston Helmi непомітно придбала 17 об'єктів нерухомості вздовж Архіпелагового моря.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні кількість диверсій у Європі значно зросла – від вибухів у поштових пакунках у Британії та Німеччині до підривів залізничних колій у Польщі.

Розвідка припускає, що саме таким чином Кремль намагається випробувати межу дозволеного, а також перевірити рішучість НАТО.