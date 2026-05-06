Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що це величезна спокуса для Кремля, оскільки розпад НАТО перекрив би всі його геополітичні катастрофи в Україні.

Чи справді Путін готує провокації проти країн НАТО?

Путін вважає НАТО головним ворогом, який нібито незаконно посягнув на його території, й вимагає повернення Альянсу до кордонів 2007 року. Тому Росія може спробувати організувати провокації "зелених чоловічків", псевдопротести та обстріли країн-членів організації.

Якщо у 2022 році ми оцінювали НАТО як сильний оборонний альянс, то зараз всередині об’єднання є багато проблем, і ми можемо переоцінювати його спроможності. Головне питання полягає не у військовому потенціалі, а у політичних рішеннях,

– сказав Олещук.

Тому ризики для Росії зменшилися, і їй не потрібно захоплювати НАТО чи починати велику війну, достатньо продемонструвати слабкість партнерів. Наприклад, якщо країни-члени симетрично не відреагують на атаку однієї з країн Балтії, це й буде слабкістю, якою Путін цілком вдовольниться.

Водночас досвід попередніх років показує, що НАТО не готове рішуче діяти: країни альянсу навіть не збивали російські дрони, що залітали на їхню територію з України.

"Але не треба забувати, що Путін – не великий лідер, а боягуз, що сидить у бункері й боїться військового перевороту у своєму оточенні. Його єдина ставка на провокації проти НАТО, бо за 4 роки війни в Україні росіян привчили до думки, що Альянс не становить загрози. На жаль, я не можу сказати, чи це ілюзія, чи ні, бо дрони й справді залітають на їхні території вже давно", – пояснив Олещук.

Зверніть увагу! Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що може настати момент, коли Європі доведеться відновити діалог з Росією для захисту власних інтересів. Він зазначив, що наразі між Європою та США існують розбіжності у підходах до російсько-української війни. На його думку, подальший розвиток подій залежатиме від того, чи відповідатиме американська політика інтересам Європи.

