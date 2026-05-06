Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что это огромный соблазн для Кремля, поскольку распад НАТО перекрыл бы все его геополитические катастрофы в Украине.

Действительно ли Путин готовит провокации против стран НАТО?

Путин считает НАТО главным врагом, который якобы незаконно посягнул на его территории, и требует возвращения Альянса к границам 2007 года. Поэтому Россия может попытаться организовать провокации "зеленых человечков", псевдопротесты и обстрелы стран-членов организации.

Если в 2022 году мы оценивали НАТО как сильный оборонный альянс, то сейчас внутри объединения есть много проблем, и мы можем переоценивать его способности. Главный вопрос заключается не в военном потенциале, а в политических решениях,

– сказал Олещук.

Поэтому риски для России уменьшились, и ей не нужно захватывать НАТО или начинать большую войну, достаточно продемонстрировать слабость партнеров. Например, если страны-члены симметрично не отреагируют на атаку одной из стран Балтии, это и будет слабостью, которой Путин вполне удовлетворится.

В то же время опыт предыдущих лет показывает, что НАТО не готово решительно действовать: страны альянса даже не сбивали российские дроны, которые залетали на их территорию из Украины.

"Но не надо забывать, что Путин – не великий лидер, а трус, сидящий в бункере и боящийся военного переворота в своем окружении. Его единственная ставка на провокации против НАТО, потому что за 4 года войны в Украине россиян приучили к мысли, что Альянс не представляет угрозы. К сожалению, я не могу сказать, это иллюзия, или нет, потому что дроны действительно залетают на их территории уже давно", – пояснил Олещук.

Обратите внимание! Президент Финляндии Александр Стубб считает, что может наступить момент, когда Европе придется возобновить диалог с Россией для защиты собственных интересов. Он отметил, что сейчас между Европой и США существуют разногласия в подходах к российско-украинской войне. По его мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, будет ли отвечать американская политика интересам Европы.

Что еще известно о ситуации между партнерами НАТО?