Об этом 24 Каналу сказал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в рамках Киевского форума по безопасности, отметив, что сегодня отношения США во время президентства Дональда Трампа и стран Европы очень сложные. Поэтому европейские государства могут оказаться перед российской угрозой один на один.

Почему Путин может напасть на страны Европы?

Обозреватель The Washington Post, опираясь на определенные исследования, которые были проведены Фондом Карнеги, а также бывшими аналитиками ЦРУ, уверен, что Путин загнан в тупик. Поэтому чтобы вырваться из него, глава Кремля способен на многое.

Сегодня, когда друг Путина – Трамп находится в Белом доме, а Европа только начинает серьезно перевооружаться и все еще достаточно слабая, сложилась благоприятная для России ситуация, которой она может воспользоваться.

Возможно, именно сейчас пришло время нанести удар и показать, что обещания НАТО по коллективной самообороне на самом деле ничего не стоят. И если Путин ударит по одной из стран Балтии, а Трамп ничего не сделает, это продемонстрирует Европе и миру, что обещание Америки НАТО – не настоящее. Люди уже начинают подозревать, что так и есть, но это прояснило бы ситуацию,

– подчеркнул Игнатиус.

В то же время в Европе уже появлялись загадочные дроны, которые связывали с Россией. По мнению обозревателя, если Европа не будет сдерживать это, такие действия продолжатся и станут более серьезными.

Стоит знать. Минобороны России заявило, что страны Европы могут увеличить объем беспилотников, поставляемых Украине. Решение об этом, как отмечают россияне, было принято 26 марта 2026 года якобы "на фоне роста потерь и нехватки живой силы" у Киева. Европа собирается увеличить изготовление дронов для Украины, финансируя якобы украинские и совместные предприятия на своей территории.



В России расценивают эти действия европейцев преднамеренными и считают, что они приведут "к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте". Также минобороны России опубликовало "адреса" мест, где якобы производятся дроны. Речь идет об Израиле, Чехии, Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Италии, Турции.

Также минобороны России пригрозило европейским странам, где расположены заводы по производству беспилотников для Украины, ударами, а Дмитрий Медведев предупредил, что эти предприятия являются потенциальными целями.

Это типичные российские угрозы, которые пытаются дестабилизировать Европу. Но европейцы совсем не обеспокоены. Они планируют увеличить поставки беспилотников и другого оружия в Украину,

– подчеркнул он.

Однако для Европы ситуация осложняется, потому что США все больше отдаляются от нее. И тогда европейцы, по его словам, рискуют остаться без поддержки союзника, когда угроза со стороны России становится все более реальной.

Пока неизвестно, останется ли Европа без поддержки США. Трамп иногда говорит, что якобы готов полностью отказаться от Европы и НАТО. Но сделает ли он это, никто не знает. Трамп любит дойти до предела. Он считает, что делать странные заявления, расстраивать людей – хорошая стратегия,

– заметил Дэвид Игнатиус.

Обозреватель The Washington Post напомнил, что Трамп как-то сказал, что твит не является хорошим, если в нем нет чего-то сумасшедшего. Так он относится ко всему остальному. Но в глубине души он имеет обиду на Европу. Возможно, по мнению Игнатиуса, Трамп чувствует, что европейцы относятся к нему свысока.

Реальна ли угроза для Европы со стороны России?

В издании Politico отмечают, что Путина может попытаться проверить, поддержит ли НАТО европейские страны, если он осуществит агрессию на них. Политики из Европы предполагают, что Россия может в следующие 1 – 2 года решиться на агрессию против государств НАТО, пока Трамп остается президентом США, а Европа еще не достаточно подсилала свою оборону.

В частности финский политик Мика Аалтола отметил, что "что-то может произойти очень скоро", пока Кремль имеет окно возможностей.

Эксперты также предполагают, что Путин может даже начать наземную операцию в стране НАТО, хотя и считают это маловероятным на фоне продолжения войны в Украине.

В то же время по мнению заместителя командующего ОК "Восток" Вадима Сухаревского, тот факт, что Россия ведет войну в Украине не означает, что она откажется от попытки провести еще одну операцию. Однако все зависит от цели и задачи, которые россияне поставят перед собой. Они могут попытаться, по его мнению, парализовать европейские страны, которые являются союзниками Украины, и заблокировать помощь нашей стране.