Про це 24 Каналу сказав оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус у рамках Київського безпекового форуму, наголосивши, що на сьогодні відносини США під час президенства Дональда Трампа та країн Європи дуже складні. Тому європейські держави можуть опинитися перед російською загрозою сам на сам.

Чому Путін може напасти на країни Європи?

Оглядач The Washington Post, спираючись на певні дослідження, які були проведені Фондом Карнегі, а також колишніми аналітиками ЦРУ, впевнений, що Путіна загнаний у глухий кут. Тому щоб вирватися з нього, очільник Кремля здатний на багато що.

Сьогодні, коли друг Путіна – Трамп перебуває у Білому домі, а Європа тільки починає серйозно переозброюватися і все ще досить слабка, склалася сприятлива для Росії ситуація, якою вона може скористатися.

Можливо, саме зараз настав час завдати удару і показати, що обіцянки НАТО щодо колективної самооборони насправді нічого не варті. І якщо Путін вдарить по одній із країн Балтії, а Трамп нічого не зробить, це продемонструє Європі та світу, що обіцянка Америки НАТО – не справжня. Люди вже починають підозрювати, що так і є, але це прояснило б ситуацію,

– підкреслив Ігнатіус.

Водночас у Європі вже з'являлися загадкові дрони, які пов'язували з Росією. На думку оглядача, якщо Європа не стримуватиме це, такі дії продовжаться і стануть серйознішими.

Варто знати. Міноборони Росії заявило, що крани Європи можуть збільшити обсяг безпілотників, які постачаються Україні. Рішення про це, як зазначають росіяни, було ухвалене 26 березня 2026 року буцімто "на тлі зростання втрат і нестачі живої сили" у Києва. Європа збирається збільшити виготовлення дронів для України, фінансуючи нібито українські та спільні підприємства на своїй території.



У Росії розцінюють ці дії європейців навмисними і вважають, що вони приведуть "до різкої ескалації військово-політичної обстановки на всьому європейському континенті". Також міноборони Росії опублікувало "адреси" місць, де нібито виробляються дрони. Йдеться про Ізраїль, Чехію, Велику Британію, Німеччину, Данію, Латвію, Італію, Туреччину.

Також міноборони Росії пригрозило європейським країнам, де розташовані заводи з виробництва безпілотників для України, ударами, а Дмитро Медведєв попередив, що ці підприємства є потенційними цілями.

Це типові російські загрози, які намагаються дестабілізувати Європу. Але європейці зовсім не стурбовані. Вони планують збільшити постачання безпілотників та іншої зброї до України,

– наголосив він.

Однак для Європи ситуація ускладнюється, тому що США все більше віддаляються від неї. І тоді європейці, за його словами, ризикують залишитися без підтримки союзника, коли загроза з боку Росії стає все реальнішою.

Наразі невідомо, чи залишиться Європа без підтримки США. Трамп іноді говорить, що нібито готовий повністю відмовитись від Європи та НАТО. Але чи він це зробить, ніхто не знає. Трамп любить дійти до межі. Він вважає, що робити дивні заяви, засмучувати людей – гарна стратегія,

– зауважив Девід Ігнатіус.

Оглядач The Washington Post нагадав, що Трамп якось сказав, що твіт не є добрим, якщо в ньому немає чогось божевільного. Так він ставиться до усього іншого. Але в глибині душі він має образу на Європу. Можливо, на думку Ігнатіуса, Трамп відчуває, що європейці ставляться до нього зверхньо.

Чи реальна загроза для Європи з боку Росії?

У виданні Politico зазначають, що Путіна може спробувати перевірити, чи підтримає НАТО європейські країни, якщо він здійснить агресію на них. Політики з Європи припускають, що Росія може у наступні 1 – 2 роки зважитися на агресію проти держав НАТО, поки Трамп залишається президентом США, а Європа ще не достатньо підсилала свою оборону.

Зокрема фінський політик Міка Аалтола наголосив, що "щось може статися дуже скоро", поки Кремлю має вікно можливостей.

Експерти також припускають, що Путін може навіть розпочати наземну операцію у країні НАТО, хоча й вважають це малоймовірним на тлі продовження війни в Україні.

Водночас на думку заступника командувача ОК "Схід" Вадима Сухаревського, той факт, що Росія веде війну в Україні не означає, що вона відмовиться від спроби провести ще одну операцію. Проте все залежить від мети та завдання, які росіяни поставлять перед собою. Вони можуть спробувати, на його думку, паралізувати європейські країни, які є союзниками України, і заблокувати допомогу нашій країні.